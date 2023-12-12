知名日料進口鱈魚邊境遭攔截！食藥署「這指標」抓鮮度不足銷毀
衛福部食藥署今（12）日公布邊境查驗結果，其中包括一批由知名日本料理旬採鮨処自日本進口的鱈魚魚肉，食藥署副署長林金富說明，魚類生鮮會通過「揮發性鹽基態氮」來評估其鮮度，超標則代表鮮度不足，該批產品因此指標超過法規規定、認為不夠新鮮，因此1公斤遭退運或銷毀。
記者林志怡／台北報導
林金富說明，魚類經捕捉後，會陸續因為細菌、酵素作用，而產生含氮化合物，因此會使用「揮發性鹽基態氮」作為評估魚類生鮮的指標，而依據法規，鱈科魚類的限量為35 mg/100g，如果超過此一限量，則代表產品的新鮮度不夠。
針對該批違規的鱈魚產品，食藥署說明，該批日本出口的「鱈魚魚肉」由旬採國際股份有限公司引入，檢出揮發性鹽基態氮87 mg/100g，超出法規規定的標準，因此計1公斤的產品遭退運或銷毀。
此外，林金富表示，今日也公布2批印尼辣醬漂白劑含量不符規範，而今（2023）年累計有26批印尼調味醬出現違規情事、不合格率接近2%，以檢出環氧乙烷為多，已行文辦事處通知改善，並等待回文中，期限為12月13日。
林金富說，若未獲回文，將暫停受理印尼已有不合格製造廠的輸入查驗登記，參考以往，會先試行一個月，如果後續重新開放，也會採逐批查驗。