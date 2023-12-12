古文惡夢！108課綱刪醉翁亭記17篇選文 網打趣：列入周杰倫的歌
108課綱大幅度刪減文言文引發爭議，同時也勾起大眾年少時背誦古文的痛苦回憶。《NOWnews今日新聞》盤點新舊課綱差異，普通高中國文科課綱「推薦選文」有17篇文章消失，包括〈蘭亭集序〉、〈醉翁亭記〉、〈世說新語選〉等，108課綱有〈出師表〉、〈師說〉、〈赤壁賦〉等15篇選文供教科書出版社參考、選擇。該篇文章在PPT引發廣泛討論，不少網友贊同應少背古文，也有人打趣表示「五月天周杰倫的歌應列入課綱」。
記者孫唯容／綜合報導
108課綱刪除的17篇選文，遍及先秦時代到近代，包括荀子〈勸學〉、屈原〈漁父〉、戰國策〈馮諼客孟嘗君〉、曹丕〈典論論文〉、王羲之〈蘭亭集序〉、劉義慶〈世說新語選〉、丘遲〈與陳伯之書〉、魏徵〈諫太宗十思疏〉、柳宗元〈始得西山宴遊記〉、范仲淹〈岳陽樓記〉、歐陽脩〈醉翁亭記〉、方孝孺〈指喻〉、黃宗羲〈原君〉、顧炎武〈廉恥〉、方苞〈左忠毅公軼事〉、郁永河〈裨海紀遊選〉、連橫〈台灣通史序〉。
15篇選文包含左丘明〈燭之武退秦師〉、禮記〈大同與小康〉、李斯〈諫逐客書〉、司馬遷〈鴻門宴〉、諸葛亮〈出師表〉、陶淵明〈桃花源記〉、韓愈〈師說〉、杜光庭〈虯髯客傳〉、蘇軾〈赤壁賦〉、袁宏道〈晚遊六橋待月記〉、歸有光〈項脊軒志〉、蒲松齡〈勞山道士〉，另外包含3篇台灣古典選文，鄭用錫〈勸和論〉、洪繻〈鹿港乘桴記〉、張李德和〈畫菊自序〉。
而108課綱的調整也在PPT引發廣泛討論，有網友認為「台灣通史序刪掉合理，岳陽樓記刪掉蠻可惜」、「念文言文不如多學程式語言」、「學這些都浪費時間 不如多背幾個英文單字」、「 國外快樂教育雛形就是這樣 想深造的自己讀」。
也有不少人被勾起背誦古文的痛苦回億直喊「老師自己背熟了 就要大家一起背廢文」、「沒有全部刪啊！背這個很痛苦好嗎」、「不懂幹嘛要背 知道意思就好了」、「出社會那麼久了，平常是有在用？」等語。