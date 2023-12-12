台中韓式料理+1「紫木槿」開幕日全面5折　初瓦送「搖搖喵」甜點

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至於3,680夢幻無窮套餐，餐點內容包含穀飼牛舌、王牛小排、京畿肋眼牛排，店內最高等級肉品「極上 A5 和牛」，單吃美味，搭上套餐中之水刺小膳「元祖菜包肉組合」最是韓式道地吃法。另外，所有套餐皆可加購升級「江原道雪蟹膏烘蛋」，店內招牌料理，以水嫩多層次的烘蛋口感，搭上用料豐盛的江原道雪蟹膏。甜點部分，選項包含「弘大彩虹冰」、「草莓奶油煎餅」等四種，將不同於市面上的韓式小點，給顧客們顛覆以往的口感體驗。「紫木槿」韓國烤肉公益店營業從上午11點到凌晨 2 點半，夜深也能大啖烤肉。
築間集團表示，年末將至，聖誕節、跨年等團聚節日的暖心氣 氛逐漸濃厚，集團搶下公益路黃金雙店面，還原日、韓兩國燒肉之品牌強勢登場，前些時日更引進「Torori 天使蕨餅」在台展店，預計 1 月 1 日於 SOGO 百貨台北忠孝館開幕，乘著這波餐飲勢力，接續還有以「築間」為命名的酸菜魚、麻辣火鍋、熟成牛排陸續推出，不僅搶攻台中公益黃金店面，新品牌更準備於2024上半年加速展店，同步積極進行集團旗下品牌的海外展店計畫「築間酸菜魚」， 預計明年第一季將在香港開出海外第一家分店。
同樣在台中新開的韓式料理，還有知名的燒肉品牌「屋馬」所推出的「金韓食」，目前已開始試營運，菜色除了韓式燒肉，還有春川辣炒年糕、韓式蟹膏拌飯、韓式經典海鮮煎餅等。除了單點韓式料理，也包含了雙人、三人與四人的套餐組合。
另外，王品集團旗下的韓式料理「初瓦」，店內三大人氣菜色「最韓泡菜鍋」、「原汁韓味烤肉」與「超夯半半雞」都適合好友共享，用餐時間店內還可體驗「炸彈酒」等多種互動遊戲，歡慶氣氛滿點。因應聖誕與跨年檔期，推出自12月15日到明年1月31日期間，到店消費出示活動畫面，每桌贈充滿聖誕風味的「搖搖喵」奶凍甜點1份。
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