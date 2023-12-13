台灣年輕人不愛去中國旅遊！真實原因全說了 陸網罕認：確實不行
疫情解封之後，許多台灣人都出國旅遊，其中又以日本為最熱門觀光地，另外還有不少人選擇去韓國、泰國等。對此，就有台灣網友好奇「為什麼年輕人都不去中國旅遊了？」貼文曝光後立即引起熱烈討論。有中國網友看到許多台灣人抱怨，去中國旅遊最麻煩的地方在於「與手機號綁定相關的各種服務或限制」，讓中國網友也認同直呼「很真實的反饋！」
記者賴禹妡／綜合報導
一名大陸網友近日在微博發文，表示看到台灣PTT上有一則討論「為什麼年輕人都不去中國旅遊了？」而討論出來的答案非常有意思。原PO透露，最多台灣年輕人抱怨，去中國旅遊需要綁定當地手機門號，且還因此不能使用電子支付，非常不方便，「第一名就是與手機號綁定相關的各種服務或限制」。
貼文曝光後，許多大陸網友也認同直言，「大陸的旅行體驗確實不太行，可惜了大好河山」、「確實是，現在不綁定手機號就無法使用支付和出行類app，寸步難行」、「很真實的反饋，這個倒也很好想通，我自己在換手機號的時候，都會感覺很麻煩」。
而根據觀光署提供數據，從今年1月至10月統計資料顯示，台灣國民出國人數約1382萬人，其中出國目的地以日本暫居第一，總共342萬人；第二名為中國大陸，總共139萬人；第三名則是韓國，總共79萬人，可見還是有許多台灣人前往中國觀光。