聖誕節交換禮物「5地雷排行」曝！馬克杯蟬聯冠軍 實用1物也挨轟
2023年進入12月中，也就意味著一年一度的聖誕節即將到來。每年聖誕節最受歡迎的活動就是「交換禮物」，玩法是在設定的金額範圍內，選擇對方可能會喜歡的小物送出，不過這也造成許多人在買禮物時絞盡腦汁，甚至送禮時還被對方嫌棄是「雷物」，《Social Lab社群實驗室》就針對「人氣／地雷交換禮物」進行觀測，發現交換禮物地雷排行中，居然也有不少實用的商品，建議大家買禮物前一定要三思！
記者賴禹妡／綜合報導
《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年網友熱議的「人氣／地雷交換禮物」相關話題，並列出網友們心儀與不想收到的交換禮物排行，其中最受到歡迎的交換禮物前5名分別為「香氛」、「食物」、「香水」、「蠟燭」、「護手霜」。
不少人認為淡雅的香氣環繞在身邊總能讓人心情愉悅，也能營造生活質感，有的又能做護膚保養十分實用，是療癒又有情調的人氣禮品。不過也有人提醒每個人對氣味的喜好不同，可以多觀察他人的評價、親測，若真的不確定，請店員推薦「中性男女適用的」也是不易踩雷的方式。
而在交換禮物地雷排行中，第一名就是最受網友嫌棄的「馬克杯」，多數人認為即使馬克杯的確是實用物品，但若家裡已經有很多了，再收到也只會放在角落積灰塵。第二名則是日常生活容易使用到的衛生紙，由於平常家中就會定期購買，可能會讓人覺得沒有誠意。
交換禮物地雷第三名則是衣物，眾人表示衣服會有尺寸選擇上的誤差，且每個人喜歡的品牌不同，因此容易踩雷。第四名、第五名為玩偶以及面膜，玩偶實用性質不高，擺在家裡還會長灰塵，引發過敏危機，因此即使是女生也不想收到。另外，面膜則是因每個人膚況不同，喜愛的品牌也有差異，若是收到不適合的臉部保養品會感到很困擾。