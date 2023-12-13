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聖誕節交換禮物「5地雷排行」曝！馬克杯蟬聯冠軍　實用1物也挨轟

▲每年聖誕節最受歡迎的活動就是「交換禮物」，不過這也造成許多人在買禮物時絞盡腦汁，甚至送禮時還被對方嫌棄是「雷物」。（示意圖／取自Pixabay）
▲每年聖誕節最受歡迎的活動就是「交換禮物」，不過這也造成許多人在買禮物時絞盡腦汁，甚至送禮時還被對方嫌棄是「雷物」。（示意圖／取自Pixabay）

記者賴禹妡／綜合報導

2023年進入12月中，也就意味著一年一度的聖誕節即將到來。每年聖誕節最受歡迎的活動就是「交換禮物」，玩法是在設定的金額範圍內，選擇對方可能會喜歡的小物送出，不過這也造成許多人在買禮物時絞盡腦汁，甚至送禮時還被對方嫌棄是「雷物」，《Social Lab社群實驗室》就針對「人氣／地雷交換禮物」進行觀測，發現交換禮物地雷排行中，居然也有不少實用的商品，建議大家買禮物前一定要三思！ 

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《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年網友熱議的「人氣／地雷交換禮物」相關話題，並列出網友們心儀與不想收到的交換禮物排行，其中最受到歡迎的交換禮物前5名分別為「香氛」、「食物」、「香水」、「蠟燭」、「護手霜」。   

不少人認為淡雅的香氣環繞在身邊總能讓人心情愉悅，也能營造生活質感，有的又能做護膚保養十分實用，是療癒又有情調的人氣禮品。不過也有人提醒每個人對氣味的喜好不同，可以多觀察他人的評價、親測，若真的不確定，請店員推薦「中性男女適用的」也是不易踩雷的方式。 

▲2023年聖誕節交換禮物最神與最雷的最新指南出爐了！（圖／《Social Lab社群實驗室》提供）
▲《Social Lab社群實驗室》就針對「人氣／地雷交換禮物」進行觀測，發現交換禮物地雷排行中，居然也有不少實用的商品。（圖／《Social Lab社群實驗室》提供）
而在交換禮物地雷排行中，第一名就是最受網友嫌棄的「馬克杯」，多數人認為即使馬克杯的確是實用物品，但若家裡已經有很多了，再收到也只會放在角落積灰塵。第二名則是日常生活容易使用到的衛生紙，由於平常家中就會定期購買，可能會讓人覺得沒有誠意。 

▲馬克杯是最普遍卻也最讓人討厭的禮物。（圖／擷取自pexels）
▲馬克杯是最普遍卻也最讓人討厭的交換禮物地雷。（示意圖／翻攝自Pexel）
交換禮物地雷第三名則是衣物，眾人表示衣服會有尺寸選擇上的誤差，且每個人喜歡的品牌不同，因此容易踩雷。第四名、第五名為玩偶以及面膜，玩偶實用性質不高，擺在家裡還會長灰塵，引發過敏危機，因此即使是女生也不想收到。另外，面膜則是因每個人膚況不同，喜愛的品牌也有差異，若是收到不適合的臉部保養品會感到很困擾。 

▲韓國人拜訪朋友送禮喜歡送捲筒衛生紙。（示意圖／翻攝自Pexel）
▲日常生活容易使用到的衛生紙，由於平常家中就會定期購買，可能會讓人覺得沒有誠意，因此成為交換禮物地雷第二名。 （示意圖／翻攝自Pexel）

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