特斯拉Powerwall 登台！沒太陽能板也能用 離峰儲電能：電費超省
停電時，住宅若沒有緊急供電設備，只能等待復電！Tesla 今（13）日宣布家用儲能產品 Powerwall 正式登陸台灣，開放登記訂購並申請安裝。Powerwall 會在電網發生故障時自動為住宅供電，沒有太陽能板也能用，也可在離峰時段儲電備用，節省電費支出。不過，目前台灣特斯拉並沒有公開售價，而美國售價為8400美元，折合新台幣約26.5萬元，價格僅供參考。
記者徐銘穗/綜合報導
特斯拉除了販售電動車外，也提供太陽能板與電池儲能等各種能源解決方案，當白天太陽能發電量大於住宅使用的電量時，能夠儲存能源以備不時之需，例如當夜間太陽能停止發電，或是當公共電網緊急停電時，可以確保家中電器正常運作，同時降低電力成本並提高再生能源的使用率。
如果家中沒有太陽能發電系統，也可應用 Powerwall 搭配時間電價，於電價較低時透過公共電網充電，在電價較高的時候使用儲存的電力，以降低電費支出。
特斯拉指出， Powerwall 容易安裝且設計極簡，一顆 Powerwall 電能容量為 13.5 kWh，長寬深度分別是 1150 公釐×753 公釐×147 公釐，重約 114 公斤，室內室外都可安裝，最多可連接高達 10 組 Powerwall，提高系統的能源儲存容量和功率。
透過 Tesla App 行動應用程式，使用者可以即時監控 Powerwall 和太陽能供電，自訂偏好設定以最佳化電力獨立性、斷電防護並節省開銷。
不過，台灣官方網站沒有公開販售價格，想在家裝 Powerwall，可至官網登記填寫資料，特斯拉將透過 Powerwall 認證安裝廠商為使用者打造依自身用電需求的最佳設備配置。而美國特斯拉 Powerwall 的售價為 8400 美元（約新台幣 26.5 萬元），不含安裝費與稅金，費用僅供參考。