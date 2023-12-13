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新冠死亡衝高！Novavax次世代疫苗獲EUA　最快1月中旬開打

▲衛福部食藥署通過Novavax的XBB疫苗專案輸入，未來民眾選擇新冠肺炎次世代疫苗將有莫德納、Novavax兩個廠牌可選。（資料照／記者林志怡攝，2023.09.26）
▲衛福部食藥署通過Novavax的XBB疫苗專案輸入，未來民眾選擇新冠肺炎次世代疫苗將有莫德納、Novavax兩個廠牌可選。（資料照／記者林志怡攝，2023.09.26）

記者林志怡／台北報導

近期新冠肺炎疫情出現變數，連兩週的死亡個案數創下近1個月新高，連帶打氣也開始上漲。今（13）日晚間衛福部食藥署召開專家會議，副署長陳惠芳表示，經會議核准Novavax XBB.1.5疫苗緊急使用授權（EUA）、准許專案輸入，按照法規最長時間不得超過2年。疾管署副署長羅一鈞則表示，COVAX機制進口46萬劑Novavax XBB疫苗，預計12月底抵台、最快1月中旬開打。

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食藥署表示，經審查「Nuvaxovid XBB.1.5 Vaccine」（即Novavax XBB.1.5）疫苗所附資料證據，Novavax XBB.1.5 疫苗與先前已核准的Novavax疫苗採用相同的技術平台製造，具有相似的特性。

針對動物試驗結果，食藥署表示，施打Novavax XBB.1.5 疫苗，可針對XBB.1.5 變異株病毒產生相當的中和抗體免疫反應，另由於其他變異株疫苗之臨床試驗結果亦顯示，可誘發對該變異株病毒良好的中和抗體免疫反應，因此可預期相同技術平台之Novavax XBB.1.5疫苗亦可誘發對XBB.1.5變異株病毒良好的免疫反應，而提供保護效益。

在安全性方面，食藥署表示，施打Novavax XBB.1.5 疫苗最常見的不良反應為注射部位壓痛、注射部位疼痛、疲倦、頭痛、肌痛和全身無力，發生的局部/全身性不良反應以輕中度為主，與先前已核准的Novavax疫苗相似。

食藥署說明，考量國內目前流行的變異株以XBB變異株病毒為主，世界衛生組織（WHO）亦建議使用單價XBB.1衍生譜系（如XBB.1.5）作為新疫苗抗原成分，經專家會議整體評估其臨床風險效益，同意核准Novavax XBB.1.5 疫苗專案輸入，適用於12 歲以上青少年及成人之主動免疫接種。

針對Novavax疫苗接種對象，羅一鈞表示，11月22日衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）會議決議，參酌 Novavax XBB疫苗臨床試驗報告與美國、歐盟等國際間接種建議，Novavax XBB疫苗可提供12 歲以上青少年與成人接種，接種建議如下:

(一)未曾接種 COVID-19 疫苗者:接種 2 劑(0.5 mL)，兩劑間隔 4週以上。

(二) 曾接種 COVID-19 疫苗者:接種 1 劑(0.5 mL)，與前 1 劑間隔至少 3 個月。

ACIP亦建議，國內購得之XBB疫苗將有莫德納及Novavax兩種廠牌，建議選擇其中一種疫苗接種即可。

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