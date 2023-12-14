港邊嘗當代海鮮葡萄酒！超Chill海景餐廳「永心浮島」12/15登島
以精緻台食台茶聞名的永心鳳茶，經一年策劃及逾三千萬投資，於高雄港邊大港倉七庫推出全新餐酒品牌「永心浮島」，匯聚台灣熱炒及各國烹調的精髓，更以葡萄酒搭配海鮮，開創新穎用餐體驗，打造高雄最時髦自在的海鮮餐酒餐廳。
記者陳美嘉／高雄報導
永心浮島選用豐富的當季新鮮海產，將現代精緻的料理手法融入菜色之中。「浮島海鮮拼盤」鮮活螃蟹、海螺等多樣時令海鮮，搭配酸甜提味的五味醬和薑醋，感受海潮的五感洗禮。「辣香煎生食章魚腳」將紅心地瓜研磨成泥，鋪上炙燒章魚腳，與獨家調製 的魚香醬和羅勒油，細膩綿滑、脆彈鮮香。
「台式青醬牡蠣炒麵」以蚵仔麵線為靈感，精心熬煮九層塔、香菜、柴魚醬汁風味，搭配飽滿鮮蚵及碩大牡蠣，將街邊小吃重新詮釋。 「香辣龍珠佐青龍」、「生炒塔香螺肉」更是熱炒中必不可少的經典，鑊氣快炒瞬炸將食材的酥脆軟嫩妥善保留，濃郁辛香、層次豐富。
品牌執行長與侍酒師嚴選世界各地上百款葡萄酒，囊括產量稀少的自然粉紅酒、輕鬆易飲的氣泡橘酒等，更有難得的法國傳奇釀造香檳。並邀請金馬視覺統籌團隊Bito為酒櫃設計即時互動的科技藝術創作，重新定義互動藝術與餐飲空間的可能性，讓品酩成為一場流動的饗宴。
永心浮島將於12月15日開幕，除了美酒佳餚、無敵港景，每週末還將邀請高雄在地知名DJ賴皮團隊駐店輪播，讓賓客沉浸在放鬆的音樂浪潮。