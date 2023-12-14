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Cheap轟《帝王條款》得獎！風向一夕逆轉　他點評：這是思想審查

▲桃園某國中一名學生以《帝王條款》漫畫作品，奪下全國美術比賽國中漫畫類特優獎，引發百萬網紅Cheap發文怒轟評審。（圖/PTT）
▲桃園某國中一名學生以《帝王條款》漫畫作品，奪下全國美術比賽國中漫畫類特優獎，引發百萬網紅Cheap發文怒轟評審。（圖/PTT）

記者張嘉哲/綜合報導

台灣今年相當關注在「行人地獄」的話題上，甚至在6月底也推出交通新規，汽機車未禮讓行人加重罰鍰6000元等。然而，重視交通議題的百萬網紅Cheap，針對桃園某國中生以《帝王條款》畫作獲獎感到不甚滿意，認為這個作品是「赤裸裸的歧視」，認為指導老師等大人不要只會躲在小孩背後，掀起爭議討論。不過，也有許多人認為，Cheap出發點其實是好的，只是在原文當中說法過於偏激，才會引發反彈，事件也引來許多KOL、律師出面力挺校方以及學生。

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Cheap日前在臉書上面發文，表示「桃園某國中學生，以《帝王條款》作為主題，醜化台灣行人，還得了全國性的美術獎，真的很可悲，我不怪學生，而是指導老師是在亂教什麼啦，還有評審國立臺灣藝術教育館，這種赤裸裸的歧視可以得獎? 你敢開其他歧視的玩笑？你刪文沒用，沒道歉追回這個獎，跟你沒完沒了」。

▲百萬網紅Cheap日前在臉書上點評全國性美術比賽得獎作品《帝王條款》，要求追回獎項，引發爭議。（圖／Cheap臉書）
▲百萬網紅Cheap日前在臉書上點評全國性美術比賽得獎作品《帝王條款》，要求追回獎項，引發爭議。（圖／Cheap臉書）
然而就是這番言論，引爆網路上熱烈討論，PTT網友也大量轉發該文章，不少人認為「我知道Cheap的出發點是好的，但是追回獎項是你能決定的嗎......會不會太偏激」、「可以認同台灣本來就沒有帝王條款這件事，但是一個網紅憑什麼追回獎項還要跟人家沒完沒了，就算你有理，這樣偏激的言論就太過了」、「覺得Cheap為台灣交通努力很好，但語氣應該溫和一點.....不用這麼激動吧」。

對網友的看法，知名球評石明謹也認同，在臉書發文提到「事情其實很簡單，只要符合比賽的條件，表現好就應該得獎，比賽並沒有規定，一定要合乎某種道路交通安全規定，如果有個學生參加鋼琴演奏比賽，你會因為他在會場外面違規穿越馬路，所以剝奪他的得獎資格嗎？不會，但你卻覺得一個參加漫畫比賽的學生，畫出你認為不正確的交通觀念，就應該剝奪他的得獎機會」。

石明謹提到「如果他今天參加的是交通安全海報大賽，或是交通安全演講比賽，自然需要符合正確的交通安全概念，但漫畫本身就是天馬行空，有人畫了一隻豬在天上飛，有個生物學家跳出來說，豬根本不會飛，你觀念錯誤，獎項不追回我跟你沒完沒了，你會怎麼想」。

▲Cheap表示在台灣並沒有所謂的「帝王條款」，認為該得獎的作品指導內容有瑕疵、歧視意味。（示意圖／Unsplash）
▲Cheap表示在台灣並沒有所謂的「帝王條款」，認為該得獎的作品指導內容有瑕疵、歧視意味。（示意圖／Unsplash）
石明謹點評Cheap「在不相干的領域，預設符合你的價值觀的人，才可以參加，才可以得獎，不管你的價值觀本身是對的還是錯的，這就是思想審查。宣稱只是針對學校，針對主辦單位，那就更恐怖了，你不是針對個案，而是整個團體都要符合你的看法，要求對所有人審查」。

而對於遭到砲轟這樣行為是網路霸凌國中生，Cheap則在13日晚間又更新臉書貼文提到「我一開始就強調，學生沒有錯，錯的是指導老師、學校和評審，因為台灣社會對交通還不夠重視，造成台灣的行人地獄、交通地獄，車輛與行人並不平等，所以停讓是法律規定、是義務，每個人下了車都是行人，那些你覺得走得慢、耽誤到你時間的人，有可能是你的家人、你的朋友，或是未來的你，並不是故意慢悠悠的帝王，有時候真的覺得很累，人本交通在台灣真的好難，離我們好遠」。


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