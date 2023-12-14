Cheap轟《帝王條款》得獎！風向一夕逆轉　他點評：這是思想審查

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然而就是這番言論，引爆網路上熱烈討論，PTT網友也大量轉發該文章，不少人認為「我知道Cheap的出發點是好的，但是追回獎項是你能決定的嗎......會不會太偏激」、「可以認同台灣本來就沒有帝王條款這件事，但是一個網紅憑什麼追回獎項還要跟人家沒完沒了，就算你有理，這樣偏激的言論就太過了」、「覺得Cheap為台灣交通努力很好，但語氣應該溫和一點.....不用這麼激動吧」。
對網友的看法，知名球評石明謹也認同，在臉書發文提到「事情其實很簡單，只要符合比賽的條件，表現好就應該得獎，比賽並沒有規定，一定要合乎某種道路交通安全規定，如果有個學生參加鋼琴演奏比賽，你會因為他在會場外面違規穿越馬路，所以剝奪他的得獎資格嗎？不會，但你卻覺得一個參加漫畫比賽的學生，畫出你認為不正確的交通觀念，就應該剝奪他的得獎機會」。
石明謹提到「如果他今天參加的是交通安全海報大賽，或是交通安全演講比賽，自然需要符合正確的交通安全概念，但漫畫本身就是天馬行空，有人畫了一隻豬在天上飛，有個生物學家跳出來說，豬根本不會飛，你觀念錯誤，獎項不追回我跟你沒完沒了，你會怎麼想」。
石明謹點評Cheap「在不相干的領域，預設符合你的價值觀的人，才可以參加，才可以得獎，不管你的價值觀本身是對的還是錯的，這就是思想審查。宣稱只是針對學校，針對主辦單位，那就更恐怖了，你不是針對個案，而是整個團體都要符合你的看法，要求對所有人審查」。
而對於遭到砲轟這樣行為是網路霸凌國中生，Cheap則在13日晚間又更新臉書貼文提到「我一開始就強調，學生沒有錯，錯的是指導老師、學校和評審，因為台灣社會對交通還不夠重視，造成台灣的行人地獄、交通地獄，車輛與行人並不平等，所以停讓是法律規定、是義務，每個人下了車都是行人，那些你覺得走得慢、耽誤到你時間的人，有可能是你的家人、你的朋友，或是未來的你，並不是故意慢悠悠的帝王，有時候真的覺得很累，人本交通在台灣真的好難，離我們好遠」。