台灣最強飲料消失可惜！「福利社霸主」喝過都老人 4年前曾復活
台灣除了手搖飲盛行之外，在超市、超商所販售的飲品種類也是上百種，價格相對便宜情況之下，客群數也是相當的可觀，但隨著大家消費、飲食習慣的改變，一些過去被稱為是「神作」的飲料也逐漸消失在市面上。近日就有網友討論「大家最懷念哪款已經消失的飲料？」貼文釣出大批回憶殺，最多人推薦的就是過去有「福利社霸主」之稱的「多采多姿」乳酸菌飲料，直呼現在年輕人都沒喝過，喝過的至少都已經是老人了。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在臉書社團「爆廢公社」貼文指出「大家最懷念哪款已經消失的飲料？」貼文也引用《網路溫度計》先前所做的調查，像是Qoo果汁、雪克33、伴點巧克力奶茶、寶健運動飲料等等，都是當年相當火紅的飲料之一，如今都已經是「時代的眼淚」。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「冰淇淋汽水也是放學必買」、「休閒小站真的好懷念喔」、「Qoo有種果汁真好喝！」、「我還是最喜歡多采多姿.....」而在眾多的留言當中，被點名最多的是一款多采多姿的乳酸菌飲料，第二名跟第三名則是「寶健運動飲料」以及「輕鬆小品」。
事實上，這款備受大家懷念的「多采多姿」乳酸菌飲料是由味全公司所產製，在7、8年級生的兒時回憶當中一定不陌生，在當時許多學校的福利社都有開賣，成為許多人課後去福利社必購買的飲品，因此在當年也有「福利社飲料霸主」的稱號，不過按照年代推算，有喝過的群眾現在大多都已經是30至40歲的青壯年囉！
然而該款多采多姿飲料，其實在2019年的時候，有進行復刻重新在全家便利商店販售，但是從昔日的鋁箔包裝變成紙盒裝，不過後來因為是限定限量販售，至今不論是市面上還是網購都買不到該款飲品了，讓不少人大嘆可惜。
至於第二名的運動飲料「寶健」也是童年回憶之一，當年可以說是跟舒跑有得比拼，因為甜度適中又常常出沒在學校販賣機裡頭，一杯只要銅板價10元，成為熱門商品。不過，2011年受到塑化劑風暴衝擊，寶健運動飲料全面下架，至今再也沒有復刻過，也讓大批「寶健鐵粉」感到可惜。