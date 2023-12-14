鋼鐵香蕉賣翻了！最早款式曝 改良後全球賣爆「廠商困惑趕工中」
日本廣島縣一家公司「IRON FACTORY IKEDA」推出由鋼鐵製成的「香蕉鐵鎚DX」，雖然官方稱該商品已經是同類商品全球市佔率第一名，但在社群上爆紅之後吸引更多人購買朝聖，包括台灣、加拿大、美國等地，讓日本廠商也感到有點錯愕趕工當中。事實上，這款鋼鐵香蕉鐵鎚的初代並不是長這樣，而是保留原本鐵鎚有的木柄，只是敲擊處是香蕉的形狀，在2019改版之後因而聞名。
記者張嘉哲/綜合報導
日本這家「IRON FACTORY IKEDA」在上個月在社群上發文提到，自家生產的鋼鐵香蕉目前全球市佔率第一名，因為世界上沒有人跟他們一樣販售同樣的商品，隨後相關內容也被貼到臉書社團「日本行銷最前線」當中，引起大批台灣人好奇鋼鐵香蕉的用途為何，因為從未看過這種商品，感到非常的新奇。
經過日本廠商解答之後，原來這個「鋼鐵香蕉」的真實用途就是一把鐵鎚。廠商表示「從11月23日開始，來自台灣的訂單急速增加，還有美國、加拿大、英國、香港的訂單也紛紛湧來，一個禮拜就賣出大香蕉240支，小香蕉300支，目前呈現缺貨狀態，正全力趕工製造中」而官方也在推特發文提到台灣「鋼鐵香蕉的訂單仍然持續增加中，台灣的朋友們，將用來做什麼、用於何處呢？」
事實上，這個鋼鐵香蕉鐵鎚的初版，其實有保留大家既定印象當中鐵鎚擁有木質握把的地方，只是把敲擊的地方做成香蕉的圖形，是在2019年之後進行改良，將菲律賓產出香蕉內部技術金屬化處理，製作出全球唯一「香蕉槌」，成為全球唯一販售這款鋼鐵香蕉的廠商。
隨後陸續進行優化，廠商表示因為當時候很多人許願想要一根香蕉鐵鎚，因此在2020年又推出現在備受關注的「香蕉鐵鎚DX」，長度約20公分，價格為日幣1萬1877元（大約台幣2456元），重量1.5公斤，強調能在攝氏1千度的環境使用。
而《NOWnews》記者也實際到蝦皮購物查看，也有不少賣家有開代購，分為小香蕉跟大香蕉兩種價格，小香蕉鐵鎚的話一支均價大概1000元；而大香蕉鐵鎚則是賣到均價3300元左右，如果你也想用「香蕉」來敲釘子的夢想，那這款最紅的鋼鐵香蕉可別錯過囉！