染新冠後血糖竟飆高　天冷吃鍋醫師籲要清淡

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陳昱瑋表示，該患者罹患糖尿病，原本都吃藥控制血糖，長期以來吃藥控制，病情想當穩定，沒想到罹患新冠肺炎後，血糖大失控，原本飯後血糖在正常值100多mg/dL，卻飆升4倍，才改用胰島素治療，血糖才逐漸恢復正常值。
陳昱瑋引用美國糖尿病研究調查指出，患者在感染新冠肺炎後，約在3到6個月內有血糖飆高、控制不佳的情形，現在也有研究顯示，新冠病毒確實與糖尿病有關，感染後而產生糖尿病的風險明顯增加，甚至轉變成新成的糖尿病，因此，他特別醒請患者要特別注意，如果是高危險族，一定要打疫苗。
另外，糖尿病患者在飲食上更要注意。天氣一轉冷，不少人愛吃火鍋取暖，陳昱瑋說，糖尿病患者一定要掌握均衡飲食原則，如果要吃鍋，要盡可能不要吃人工加工火鍋料，油脂過高的五花肉、和牛，換成板腱肉或是里肌肉，要注意油脂量、鈉含量，避免一時滿足了口腹之欲，而影響血糖上的波動。
該院糖尿病衛教師鄭惠文透露，在中秋節時，有一位60多歲的患者，因為家中子女喜歡吃烤肉，家中連續烤肉一個禮拜，患者也吃了一個禮拜的烤肉，結果血糖跟著失控，後來改善飲食、吃藥控制才恢復正常。現在天氣轉冷吃鍋，她建議選擇清湯類的鍋底，避免牛奶鍋、南瓜鍋，以蔬菜、瘦肉為主，如果要喝湯，在火鍋料還沒下鍋前就先吃喝湯，否則湯內的鉀、鈉過高，對腎功能不好的人是一種負擔。