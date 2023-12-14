UNIQLO買法「內行人還藏一招」！離譜價差掃5件超爽：44折買衣服
近年來台灣平價服飾的選擇越趨多元，包括UNIQLO、NET、H&M、GU等等，都是不少人熱愛的平價服飾品牌，然而日前UNIQLO在年末的感謝祭才剛落幕，許多忠實顧客都有挖到好寶！冬裝一連好幾間都給她補齊買起來。不過，就有網友分享「大家知道UNIQLO在淘寶網也可以買回台灣嗎？跟台灣UNIQLO相比的話真的超便宜」引起廣大討論。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在「Dcard」貼文指出「雖然我也覺得UNIQLO不是很平價，除非很喜歡，不然通常都是等特價才買，後來去逛街的時候在GU買了一件牛仔褲，回家穿發現太緊，結果上淘寶GU官網看之後發現有貨，而且還在特價，果斷拿去退貨，淘寶買下去，後來也有看到UNIQLO的休閒褲，當初買也是990元，結果淘寶UNIQLO官方只要435元！真的是太便宜啦！」
貼文曝光後，不少人紛紛回應「我也都在淘寶買GU跟UNIQLO，特價起來真的是比台灣的UNIQLO還要狠」、「台灣的真的都有夠貴就算特價還是很貴，我都去試穿回家上淘寶找」、「原來還能這樣省錢.....感謝分享啊」、「原來還藏有這一招！不知道淘寶也能買GU跟UNIQLO」、「我也是偶然發現，一件褲子台灣UNIQLO特價到590，淘寶只要405元！」
然而也有不少內行人老早就用這樣的買法，像是以台灣UNIQLO販售針織衫售價990來看，在淘寶UNIQLO的官方賣場當中，只販售438元，相當於跟台灣售價對比44折的價格，還有不少男裝外套，台灣UNIQLO也販售990元，不過在淘寶UNIQLO只要570元左右，也是直接便宜420元，買個5件都不會太過心痛。
而《NOWnews》也實際使用淘寶網找尋UNIQLO官方，發現上面的衣服種類也是非常齊全，而且真的相對台灣UNIQLO來說，售價更加便宜，更有平價服飾商場的感覺，不過要特別注意的是，購買的時候一開始要把設定的台灣地址隨便改成一個集運倉（大陸）地址，不然無法將商品放入購物車，等到要結帳的時候，將地址改回台灣才能使用官方集運倉下單哦！
另外掃視一圈評價跟銷售量，可以發現中國的UNIQLO也是非常夯，各種單件服飾都是破千件的銷售量，甚至多款熱門都有5000+、10000+在賣，但是由於各國的UNIQLO配合的製造商肯定不盡相同，材質個人喜不喜歡就由消費者自己來評斷囉！