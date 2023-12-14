就是今晚！「雙子座流星雨」爆發每小時破百顆 絕美畫面搶先曝光
「雙子座流星雨」身為每年「3大流星雨」中壓軸登場的天象，美麗程度堪稱極品，今（14）日晚上至明（15）日清晨，雙子座流星雨「每小時天頂流星數」高達150顆以上，台灣配合當天天氣狀況良好、月光干擾程度小，而在過去24小時，全球觀測每小時雙子座流星雨數量已近百顆，預計未來24小時天頂平均數量可達152顆，而位於「夏威夷毛納峰天文台」的攝影機，也搶先記錄下雙子座流星雨美麗的身影。
記者張志浩／綜合報導
2023年雙子座流星雨將在12月14日晚上至12月15日清晨達到極大值，雙子座流星雨的輻射點大約於12月14日晚上7點左右從東北方升起，午夜至凌晨3點達到高峰，台北市立天文館預估每小時天頂流星數量可高達150顆，只要選擇高山、海邊、高樓較少的鄉村等「光害少」的地區，基本上肉眼就能看見雙子座流星雨的美貌。
夏威夷毛納峰天文台今天曝光雙子座流星雨過去24小時的紀錄畫面，影片中可見，一顆顆閃亮的流星在夜空中穿梭，雖然雙子座流星雨的「輻射點」在東北方升起，但其實流星的出現不會有特定方位；台北市立天文館也表示，今天晚間7點30分會進行線上直播節目，將派員至鳶峰，將自動攝影機即時拍攝的流星影像帶到民眾眼前。
台北市立天文館研究助理趙瑞青表次，今天是農曆初二，月亮是「朔」，基本上各地在晚上7點，月亮就會開始西沉，因此2023年雙子座流星雨幾乎不會受到月光干擾；天氣部分，中央氣象署則指出，今明兩天東北季風減弱、水氣較少，各地都是多雲到晴，對於雙子座流星雨的觀賞相當有利。