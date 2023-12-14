央行房市管控持續！楊金龍坦言房價居高不下　還沒考慮退場　

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近期全體銀行建築貸款成長持續走緩，購置住宅貸款成長隨房市交易成長回升而增加，惟自管制措施實施以來，不動產貸款成長明顯趨降，且不動產貸款之逾放比率仍維持低檔，信用品質尚屬良好。不過，央行也強調，未來將密切關注房地產相關政策對房市的可能影響，並持續檢視不動產貸款情形與本行管制措施的執行成效，適時調整相關措施內容，以促進金融穩定及健全銀行業務。
至於目前房市是否已軟著陸？楊金龍說，房市軟著陸不像經濟軟著陸較易定義，美國經濟軟著陸機會越來越高，主要有兩指標，包括通膨下降速度快，加上失業率沒有減多少，房市目前價格基本上已有回降，但還是正的，主要有經濟基本面支撐，加上台商回台投資，很多土地開發，加上這幾年也持續增設很多科學園區等，加上外資來台投資，房市需求有基本面支撐，當然，也有炒作。
楊金龍以台積電設廠為例，台積電還沒去，周邊房價就先被炒高，不去了馬上降下來，這就有投機炒作，央行希望房市可以慢慢下來，有基本面支撐還好，炒作則會導致房價一直撐在那，「我覺得不好」，央行希望房市軟著陸，更希望信用資源不要太集中在房地產及泡沬問題，現在逾放比很低，可是逾放比被認為是落後指標，央行會與金管會密切合作，協調對銀行再做一次房市修正的壓力測試，以印證房市下跌會不會有金融穩定問題，不要像目前中國大陸這樣，房市問題滿嚴重的。
至於這是否表示央行「選擇性信用管制措施」現在還不考慮退場？楊金龍說「對，我想我們還不會考慮退場」。至於國內也傳出爛尾樓建案，他則說爛尾樓是個案，「 我們房地產還是健康的」。