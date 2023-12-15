超商「微波爐太好用」他想買！好市多原來早有賣 驚人售價曝光
超商因為販售許多微波食品，因為快速又方便，只要丟進微波爐數秒鐘之後，就有熱騰騰的食物可以享用，成為不少人正餐以及宵夜的首選。但你是否曾經覺得便利超商的微波爐真好用！也想要來一台呢？近日就有網友好奇「大家知道超商微波爐是要去哪裡買嗎？」貼文引起廣大迴響，不少內行人找到本尊後，發現售價太貴，著實嚇了一跳。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友PTT貼文指出「我家這邊7-11的微波爐，吞吐量有夠大，更不要說那種自助式的店家，需求量更大，我看店員每次都超用力甩微波爐的門，感覺還是超級堅固，如果買一台回來應該可以戰個20年吧？想問有沒有人知道7-11的微波爐要去哪裡買？」
貼文一出，不少網友紛紛回應「我印象中有看過，好像要三萬多」、「3萬多沒用個20年還真的回不了本」、「真的有夠好用的微波爐....曾經也想買一台」、「微波爐買這麼大的要幹嘛，除非商用或者開餐廳比較適合吧」、「家裡的買這種幹嘛，太浪費了，使用頻率又不高」。
而也有內行人找到其機型「這台是Panasonic的啦！一台大概31500差不多」、「Panasonic國際牌NE-1853，這台去好市多有看過，一台3萬多，但是產品已經說是商用，買來家用真的浪費錢」、「Panasonic國際牌NE-1853，超商指定款營業用微波爐，但是一台三萬多不用20年都很虧」。
而《NOWnews》記者也實際到好市多官網查詢，這台Panasonic國際牌18公升商用微波爐NE-1853，官方售價是3萬2599元；而蝦皮購物最便宜的賣家則是3萬1500元，畢竟不太可能有天天都需要微波的情況，如果以一台微波爐要價3萬多塊的話，不如拿去買洗碗機、掃地機器人等等家電，性價比還比較高呢！