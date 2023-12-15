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麥當勞連續6年漲價！「內行人買法」全招了　96元吃飽：不知超虧

▲麥當勞年底再度傳來調整售價的消息，這也是麥當勞連續6年進行售價調整。（圖／記者蕭涵云攝）
▲麥當勞年底再度傳來調整售價的消息，這也是麥當勞連續6年進行售價調整。（圖／記者蕭涵云攝）

記者張嘉哲/綜合報導

荷包又要哭了！麥當勞年底再度傳來調整售價的消息，這也是麥當勞連續6年進行售價調整，台灣麥當勞宣布，從12月20日零時起調整部分產品價格，包括部分套餐搭配除了經典組合（中薯+中飲）沒調整之外，其他都調整3至6元不等；而部分點心類也上調1元至6元，平均漲幅1.5％，由於去年才剛宣布漲價，這一波價格又再漲，讓不少麥當勞鐵粉也是抱怨連連。不過，也有網友認為影響不大，因為只要善用甜心卡以及1+1點法，加上點點卡的累積點數兌換商品，漲幅其實沒有想像中還大！

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台灣麥當勞日前宣布重磅訊息，從12月20日零時起調整部分產品價格，平均調幅2.4%。在超值全餐的部分，主餐單點價格調升8項，而在套餐搭配的部分，除了經典組合（中薯+中飲）沒調整之外，其他都調整3至6元不等，平均調幅2.9%。至於點心飲料類， 4塊麥克鷄塊調降3元；大薯、麥脆鷄腿（1塊）、OREO冰炫風等9項點心，單點價格調升1至6元不等，其餘中薯、蛋捲冰淇淋等11項點心單點價格維持不變。

▲台灣麥當勞宣布重磅訊息，將自12月20日零時起調整部分產品價格，漲跌互現，平均調幅2.4%。（圖／麥當勞提供）
▲台灣麥當勞宣布重磅訊息，將自12月20日零時起調整部分產品價格，漲跌互現，平均調幅2.4%。（圖／麥當勞提供）
消息曝光後，當然是有大批麥當勞粉絲大嘆「荷包又失血」，在PTT、Dcard等社群哀嚎「會不會再10年之後，大薯一包要100元來著」、「不！我真的快吃不下去了」、「麥當勞現在隨便點個餐都是200多起跳，我真的乾脆去吃便當」、「南部人路過，直接改吃丹丹謝謝」。

不過，也有許多人對於漲價相當不以為然「吃麥當勞就是不要點套餐啊，用1+1跟甜心卡搭配，我只要116元還是能吃飽」、「1+1兩組+甜心卡大薯送小薯，166元也是很飽」、「這時候點點卡就重要了，買一餐就累積10幾點，買四五次就能換大薯、漢堡之類的」、「大家要善用甜心卡跟點點卡啊！以前沒用的人現在開始用，其實就會覺得漲價無感」、「這次漲幅算低了，繼續用甜心卡+點點卡爽吃」。

▲台灣麥當勞攜手LINE FRIENDS全球著名卡通IP「BT21」，於3/15開賣全新「BT21甜心卡」。（圖／台灣麥當勞提供）
▲▲內行人善用麥當勞甜心卡以及點點卡之後，就能點出更有性價比的套餐組合。（圖／麥當勞提供）
而《NOWnews》也實際試算，利用麥當勞的1+1系列、甜心卡等等來算，以麥香雞套餐來說，正常購買搭配經典套餐是110元，可以得到「麥香雞漢堡+中薯條+中杯飲料」，但如果使用1+1來點麥香雞送小杯飲料50元，接著使用甜心卡買A送B，等於66元可以擁有大薯、小薯，兩者相加僅要116元，對於飲料不想喝太大杯，又想要吃很多薯條的民眾來說，這樣點法性價比更高！

另外，還有常常被忽視的「點點卡」，不少人都沒有使用「點點卡」的習慣，長期累積下來的點數也非常驚人，如果不知道的話長期相當的虧，以麥當勞官網說明，點點卡規則每消費10元就可以累積1點來看，只要累積消費滿600元，就可以免費獲得大薯。

也就是說按照上述案例同樣計算，50元的麥香雞加上小杯飲料1+1，加上甜心卡4塊雞塊+小薯總共46元，加上點點卡60點免費兌換的大薯，只要96元可以享用到麥香雞漢堡+大薯+小薯+4塊麥克雞塊+小杯飲料！民眾還是要善用麥當勞提供的相關服務，幫自己省省荷包！

▲麥當勞APP全球版雙11加碼。（圖／台灣麥當勞提供）
▲很多人都會忽略點點卡的使用，只要消費滿10元就能累積一點，滿60點就能兌換大薯一份。（圖／台灣麥當勞提供）

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