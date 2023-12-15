麥當勞連續6年漲價！「內行人買法」全招了　96元吃飽：不知超虧

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消息曝光後，當然是有大批麥當勞粉絲大嘆「荷包又失血」，在PTT、Dcard等社群哀嚎「會不會再10年之後，大薯一包要100元來著」、「不！我真的快吃不下去了」、「麥當勞現在隨便點個餐都是200多起跳，我真的乾脆去吃便當」、「南部人路過，直接改吃丹丹謝謝」。
不過，也有許多人對於漲價相當不以為然「吃麥當勞就是不要點套餐啊，用1+1跟甜心卡搭配，我只要116元還是能吃飽」、「1+1兩組+甜心卡大薯送小薯，166元也是很飽」、「這時候點點卡就重要了，買一餐就累積10幾點，買四五次就能換大薯、漢堡之類的」、「大家要善用甜心卡跟點點卡啊！以前沒用的人現在開始用，其實就會覺得漲價無感」、「這次漲幅算低了，繼續用甜心卡+點點卡爽吃」。
而《NOWnews》也實際試算，利用麥當勞的1+1系列、甜心卡等等來算，以麥香雞套餐來說，正常購買搭配經典套餐是110元，可以得到「麥香雞漢堡+中薯條+中杯飲料」，但如果使用1+1來點麥香雞送小杯飲料50元，接著使用甜心卡買A送B，等於66元可以擁有大薯、小薯，兩者相加僅要116元，對於飲料不想喝太大杯，又想要吃很多薯條的民眾來說，這樣點法性價比更高！
另外，還有常常被忽視的「點點卡」，不少人都沒有使用「點點卡」的習慣，長期累積下來的點數也非常驚人，如果不知道的話長期相當的虧，以麥當勞官網說明，點點卡規則每消費10元就可以累積1點來看，只要累積消費滿600元，就可以免費獲得大薯。
也就是說按照上述案例同樣計算，50元的麥香雞加上小杯飲料1+1，加上甜心卡4塊雞塊+小薯總共46元，加上點點卡60點免費兌換的大薯，只要96元可以享用到麥香雞漢堡+大薯+小薯+4塊麥克雞塊+小杯飲料！民眾還是要善用麥當勞提供的相關服務，幫自己省省荷包！