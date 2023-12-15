UNIQLO不用飛去日本買了！內行「聰明買法」單件400元：買9件不痛
平價服飾品牌UNIQLO雖然是來自日本，但是在台灣國民度非常高，加上時不時的跳樓優惠價，像是最近感謝祭特惠活動，不少人一次就把冬裝都給補齊。不過眾所皆知的是，台灣的UNIQLO既然是國外品牌，售價肯定沒有在日本低。然而YouTuber「直男日著」就分享過自己透過代購網的方式直接購買日本UNIQLO，結果包含運費只花了3600元就入手9件衣服，平均一件衣服只要400元，CP值根本破表！引起網友討論。
記者張嘉哲/綜合報導
YouTuber「質男日著」在頻道表示，如果大家想要買到便宜的UNIQLO，甚至是已經絕版的單品，有三大方法，第一種就是透過台灣網拍進行購買，像是蝦皮購物、旋轉拍賣等等，都有許多人在販售二手的UNIQLO衣物；第二種就是透過臉書拍賣社團，像是「UNIQLO二手配件服飾」這種社團，在社團貼文或者逛社團挑選單品，通常價格都會低門市非常多。
最後如果還是找不到自己想要的款式，就可以利用「樂淘」代購網站來進行購買，「質男日著」表示自己也曾經從樂淘代購網上購買日本UNIQLO官方商品，零零種種一共9件加上運費，只花費3600元，等於一件衣服平均只要400塊錢，非常的划算，而且寄貨速度以海外來說非常的快速。
「質男日著」也表示，日本UNIQLO的售價比台灣便宜很多，各種聯名的單品庫存量也高出台灣，很多商品在台灣已售完，日本官網都還有庫存，所以當台灣UNIQLO的熱門商品已經完售、沒貨的時候，透過這樣的方式也能夠輕鬆入手在台灣絕版的單品囉！
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「竟然還有這一招.....感謝教學」、「之前超喜歡一件聯名T台灣斷貨，現在才知道有這個方法」、「UNIQLO鐵粉如我，看到這個方法又要買起來了！真的好便宜」、「根本是UNIQLO大神，謝謝分享資訊」。
而《NOWnews》記者也實際操作「質男日著」的方法，打開樂淘網站之後，接著只要註冊帳號，隨後貼上想購買的日本UNIQLO官網單品網址，就會跳出相關表格可以填寫，並且加入購物車，操作起來並不難，如果不想大老遠飛到日本UNIQLO購買，而又想要撿便宜的話，這真的是一個好辦法！