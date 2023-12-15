寒流吃火鍋！全聯高麗菜35元「限4天」 青菜折20元、牛小排200元
週六寒流來報到，全台降溫有感，適合來煮熱騰騰的火鍋暖身，全聯祭出肉品、蔬菜限時優惠，包括高麗菜一顆只要35元，還有26款有機葉菜任選3包折20元；澳洲帶骨牛小排單盒特價268元，兩盒合購享399元、平均單盒200元開吃。好市多本月也特別嚴選眾多名店湯底，有大成享點子的砂鍋鮭魚頭、王品集團的青花驕麻辣鍋、科克蘭東北酸白菜鍋以及各式火鍋肉片。
記者鍾怡婷/綜合報導
全聯今起至12月18日限定，單顆1公斤高麗菜特價35元（原價48元）。冬季也是葉菜類盛產的季節，現在吃正「著時」，12月22日起至明年1月1月，山茼蒿、小白菜、小松菜、空心菜和青江菜等多達26款有機葉菜(不含小農)，任選3包即現折20元（可累折）。
今起至12月21日火鍋季也有肉品優惠，包括台灣桂丁土雞切塊，皮薄肉緊實，原價189元，特價169元；冷凍澳洲榖飼牛五花火鍋片單盒原價155元，特價145元；澳洲穀飼帶骨牛小排單盒特價268元，兩盒合購享399元優惠價；鯛魚火鍋片單盒109元，2盒208元，還能現折10元，等於1盒只要99；鹿茸燉土雞湯促銷價269元（原價319元）。
除了蔬菜、肉品外，韓國麝香葡萄即起至12月17日，下殺至單盒359元，上一波優惠狂銷超過1萬5000盒，這週可以再搶一波！
好市多本月也嚴選眾多名店湯底，有大成享點子的砂鍋鮭魚頭、王品集團的青花驕麻辣鍋、科克蘭東北酸白菜鍋以及各式火鍋肉片，不怕訂不到位！天冷宅家也能隨時享用各種火鍋。
指定賣場還可以買到獨門醃製酸菜配上清爽藤椒的「撈王藤椒酸菜鍋」（329元），每口都能體驗酸爽麻三種滋味；號稱新加坡三大肉骨茶之一的「發起人肉骨茶」（379元），潮式胡椒湯底辛香卻不嗆喉；外國明星來台必吃的「太和殿」，鮮香宮廷料理的干貝花膠雞湯（439元）與私房麻辣火鍋湯底（299元）。