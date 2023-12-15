「微波白飯」90秒開動！IRIS OHYAMA攜手簡儀松 推出5道方便料理
生活忙碌常常沒有時間好好吃飯，IRIS OHYAMA微波白飯，只需要90秒就能輕鬆省時，享受好吃的白飯，IRIS OHYAMA微波白飯邀請到台中款款好食餐廳主廚「簡儀松」，運用微波白飯，設計5種不同情境的料理，分別是日式咖哩飯、豆瓣肉末蓋飯、海鮮丼飯、飯糰、鹹粥。讓現代人在忙碌且有限的時間中仍可輕鬆料理，為居家生活帶來更多便利性。
實習記者曾郁淇／綜合報導
台灣IRIS OHYAMA總經理山本翔表示：「我們發現台灣消費者飲食外食比例高，即食加熱商品已成為市場主流趨勢，而台灣與日本的飲食文化相近，因此從日本引進微波白飯，以滿足現代社會的快速生活樣態與台灣市場方便省時餐飲的需求，讓吃飯這件事情能變得輕鬆又簡單。」
今（15）日為期兩個月，簡儀松主廚在「款款好食」餐廳，推出兩道期間限定的餐點，只要點購限定料理，就會贈送微波白飯買一送一券1張，限量500張，送完為止。
大潤發自2021年引進法國品牌Picard後，累積不少死忠粉絲，更帶動了賣場冷凍食品的整體業績。迎接聖誕節到來，即起至12月31日期間，大潤發、全聯推出多款Picard聖誕商品，首推法國經典前菜美食「Picard 中型蝸牛12入」，以巴西里奶油醬以及大蒜調味，並將田螺重新裝入螺殼中，無須解凍、使用烤箱180度加熱10分鐘就能上桌，售價329元。