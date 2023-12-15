謝忻口塞「香蕉」就睡著！差點上演《絕命終結站》天人永隔
女星謝忻熱衷戶外運動，像是登山、潛水、馬拉松。未料竟因爲馬拉松，差點讓她「天人永隔」！謝忻今（15）日在臉書透露，早上為了「渣打馬拉松」練習，凌晨4點起床，吃了香蕉補充體力，誰知她竟就這樣睡著，直到9點接到電話才驚醒，「嘴巴裡還塞了半根香蕉的我竟然就這樣睡著了！」她對自己的行為又氣又好笑「蠢到絕命終結站都沒都沒有想到這樣演」。
記者黃盈容/綜合報導
謝忻表示，最近除了認真工作外，生活其實都繞著跑步課表而打轉，她為了2024年二月的渣打馬拉松卯足全力，拚命跟上教練開的訓練課表。謝忻透露，昨完成課表後倒頭就睡，定了今清晨4點鬧鐘打算跑15公里訓練。
她還打著跑步完回來，能夠「剛好瀟灑地迎接日出」的如意算盤，但沒想到世事難料，謝忻透露，起床後喝了咖啡、吃了一包強力咖啡因凝膠，並照慣例吃了一根香蕉補充體力，就半靠在床邊，結果竟一不小心就睡著了。
直到9點鐘電話響起，謝忻試圖講話，嘴巴塞住只能發出「咕咕嗚嗚咕咕嗚」聲，「發現沒辦法正常講話的我瞬間驚醒」！這時她才驚覺，嘴裡還塞了半根香蕉，竟然就這樣睡著了，還睡得很熟，「接起電話的時候還有一小段香蕉掛在嘴巴外面」，好在沒有因此塞住呼吸道釀大禍。
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