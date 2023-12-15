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賴清德老家先不用拆！「台灣政客違建真相」公開　他超敢講被讚爆

▲賴清德老家被新北市政府判定是違建，不過是屬於「既定違建」，並不需要馬上拆除。（圖/Google地圖）
▲賴清德老家被新北市政府判定是違建，不過是屬於「既定違建」，並不需要馬上拆除。（圖/Google地圖）

記者張嘉哲/綜合報導

2024總統選舉將至，各黨互打議題吵得火熱，其中民進黨總統候選人賴清德位於新北萬里老家違建爭議，到現在都是各界攻防的話題之一。然而，撇除這起單一事件不說，台灣違建早就是長期以來的大問題，專門以脫口秀形式來針貶時事的《賀瓏夜夜秀》在最新一集中，也深入探討了台灣違建的種種弊端，並且邀請到專家學者來一同解析，公開台灣違建在處理時所遇到的棘手問題，影片短短上線不到一天，已經突破40萬人觀看，不少人看完台灣違建真相之後直呼賀瓏真的非常敢講！

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政治人物被抓包違建不用拆嗎？原來還有這張「免死金牌」

賀瓏提到，根據統計，台灣每13戶就有一戶是違章建築，在過去也發生過多起違建坍塌、物件掉落砸傷甚至砸死人的案件，那麼既然知道這些違章建築那麼的危險，政府為什麼不拆呢？因為當政治人物被抓到違建的時候，他們就會亮出一張「免死金牌」，那就是所謂的「既存違建」。

節目中也邀請來都市改革研究員洛書解釋，所謂的「既存違建」就是指在某一個時間點之前的違建，我就暫時不處理它，就是他比較早期蓋的違建，台北市是比較早的，1995年以前都是算既存違建，像我們比較知道的賴清德、黃國昌他們的違建，顯然都是在這個時間點前，所以都是屬於「既存違建」。

▲都市改革研究員洛書表示，賴清德、黃國昌被查核的違建都是屬於「既存違建」。（圖/YT@薩泰爾娛樂）
▲都市改革研究員洛書表示，賴清德、黃國昌被查核的違建都是屬於「既存違建」。（圖/YT@薩泰爾娛樂）
洛書說，因為既存違建太多了，所以政府已經沒有辦法處理，就只能畫一條線說，以前的除非有安全疑慮，不然我們就先擱著不處理，那以後的，只要出現違建就即報即拆。

賀瓏提到「既存違建是陳水扁當台北市長的時候，解決違建的政策，1949年，國民政府遷台，一夕之間來了一百多萬人口，當時因為沒有地方住，一方面修建三四樓高的步豋公寓，一方面大量蓋違建，像是大安森林公園的前身，就是全台灣最大的違建聚落，違建可以說是台灣的歷史功業」。

▲1949年國民政府遷台之後，台灣湧入一百多萬人口，造成違建開始氾濫，大安森林公園的前身，就是台灣最大的「違建聚落」。（圖/YT@薩泰爾娛樂）
▲1949年國民政府遷台之後，台灣湧入一百多萬人口，造成違建開始氾濫，大安森林公園的前身，就是台灣最大的「違建聚落」。（圖/YT@薩泰爾娛樂）
現有違建即報即拆！台灣違建為什麼還是拆不完？

那既然有了違建即報即拆的機制，台灣違建應該會越來越少吧？賀瓏表示「結果數據上面顯示，台灣的違建的成長速度根本比不上拆除的速度，就像哆拉A夢跟自己猜拳一樣，永遠『猜』不完」而以台北市來說，雖然一年可以至多可以拆6000件違建，但根據統計，每一年還可以增加10000件的違建，而且每兩年還會遇到一波「違建假期」。

至於什麼是「違建假期」？都市改革研究員洛書解釋，就是選舉之前的時候，你們可以去看一下就是很多縣市不管是拆除大隊、工務局在做違建拆除的單位，他們在選舉那年的預算，通常會編列比較低一些，為了選舉，就是怕流失選票。洛書坦言「就是明年要選舉了，今年你拆我家，你看我會不會投給你」。

▲台灣每兩年就有一次選舉，也因此讓拆除違建反而因為選的關係有了喘息空間，本來拆除速度就跟不上違建速度，又加上「違建假期」產生，讓台灣違建問題越趨嚴重。（圖/YT@薩泰爾娛樂）
▲台灣每兩年就有一次選舉，也因此讓拆除違建反而因為選的關係有了喘息空間，本來拆除速度就跟不上違建速度，又加上「違建假期」產生，讓台灣違建問題越趨嚴重。（圖/YT@薩泰爾娛樂）
賴清德老家先不用拆！新北工務局這樣回應

根據新北市政府公文內容，賴清德老家無使用執照及建物登記等合法證明資料，確認屬於既存違章建築，不過依據「新北市違章建築拆除優先次序表」，將依規定拍照建檔列管。

新北市工務局局長祝惠美說明，違建的拆除作業依規定有優先次序，與「不用拆」的定義並不相同。新北市違建分為4個等級，分別為A優先拆除、B政策性案件、C特定性違建、D一般性案件；凡既存違建皆屬於一般性案件，除非影響公共安全、交通或環境衛生，才會列為優先拆除對象。

▲新北市府認定賴清德萬里老家是違建，但屬「既存違建」，不用立即拆除。（圖／翻攝李正皓臉書）
▲新北市府認定賴清德萬里老家是違建，但屬「既存違建」，不用立即拆除。（圖／翻攝李正皓臉書）
影片曝光之後，短短不到一天就有40萬人觀看，留言數飆破1760則，不少人紛紛留言「真的希望台灣違建問題可以受到重視，而不是攻擊人的工具，我們真的需要為人民設想的政黨啊....」、「原來還有既存違建的部分，感謝夜夜秀願意講出真相」、「這集非常精彩！感謝製作團隊！」、「賀瓏超敢講！這集真的超級精彩」、「台灣的違建確實是個問題，謝謝賀瓏和夜夜秀願意寫出這集」。


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