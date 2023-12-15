獨／叫賣哥離婚！小王傳是陳子強 經紀人傻眼：周卉姍沒空搞這些
「寶島叫賣哥」葉昇峻昨（14）日證實和歌手老婆周卉姍已簽字離婚，結束6年婚。誰知竟接著被爆料婚變原因，是周卉姍外遇陳子強。陳子強經紀人Rainbow無奈表示：「根本沒有這件事情。」叫賣哥經紀人多多也向《NOWnews今日新聞》澄清「他們離婚跟陳子強完全沒關係」，看到新聞叫賣哥覺得很荒謬。多多也替周卉姍說話，直言她真的很忙，沒時間搞這些，並透露2人離婚內幕，認為「沒住一起，沒時間相處可能還是有差」。
記者黃盈容／台北報導
48歲的葉昇峻有著「寶島叫賣哥」外號，從經營萬華夜市叫賣攤起家，以詼諧的叫賣手法逗得現場觀眾呵呵大笑，闖出名號。2013年被人挖掘上了電視節目《康熙來了》一砲而紅。他6年前與歌手出身的周卉姍結婚，育有1子。
昨雙方證實已離婚，震驚各界。但隨之而來的是外界瘋傳2人離婚原因是叫賣哥疑似被戴綠帽，且小王竟是周卉姍師兄陳子強，傳言2人因為拍《欺妻49天》互動親密，甚至同睡一房，今陳子強經紀人親自闢謠。
叫賣哥經紀人多多也澄清傳聞並非事實，她接到電話不禁語氣無奈的說：「就沒什麼事，他們還是很友好。」透露去年2人就開始協議離婚，強調「他們離婚跟陳子強真的沒關係」！多多也替周卉姍說話，直言她真的很忙，沒時間搞這些。
若要說起叫賣哥和周卉姍離婚原因，多多表示，「沒住一起，沒時間相處可能還是有差」。因叫賣哥平常在台北叫賣，有時下台中直播，而周卉姍則和小孩在台南生活，夫妻遠距離很多年了，自然較少時間相處，感情變淡也難免。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁