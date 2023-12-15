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真人《幽遊白書》讓浦飯幽助死掉的是1隻蟲！對比動畫這裡也不同

▲真人版《幽遊白書》中，飾演浦飯幽助的北村匠海，因為救人過世，凶手還是一隻蟲。（圖／Netflix）
▲真人版《幽遊白書》中，飾演浦飯幽助的北村匠海，因為救人過世，凶手還是一隻蟲。（圖／Netflix）

記者陳雅蘭／綜合報導

日本經典動漫《幽遊白書》改編的真人版影集正式在Netflix上架，第一集就能發現與原著的差異，在原著動畫中，浦飯幽助是被飆車的情侶檔撞死；但真人影集裡，殺人凶手卻是一隻附著在人體的魔蛔蟲；浦飯幽助（北村匠海 飾）更拒絕當靈界偵探，與動畫裡為了復活、接受孵蛋任務的浦飯幽助大不同。

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以下有劇情透露，慎入！！！！！

▲真人版《幽遊白書》中，撞死浦飯幽助的是附著在人體的魔蛔蟲；動畫裡則是飆車情侶檔。（圖／翻攝Netflix）
▲真人版《幽遊白書》中，撞死浦飯幽助的是附著在人體的魔蛔蟲（左）；動畫裡則是飆車情侶檔。（圖／翻攝Netflix）
動畫《幽遊白書》總計4季、有112集；真人版影集為了著重傳達人界、魔界的故事，最終濃縮至5集，除了日前提到已刪去的「暗黑武術大會」，在影集版第一集中，浦飯幽助跟原著一樣都是為了救小孩而被車撞死，但動畫裡開車撞人的是不看路的飆車情侶檔，真人版凶手則是附身在人類上的魔蛔蟲，牠引導貨車司機在馬路玩起碰碰車，瘋狂亂撞，使得浦飯幽助慘死車輪下。

依照故事劇情發展，浦飯幽助也被靈界嚮導牡丹（古川琴音）帶到靈界見小閻王（町田啓太 飾），小閻王願意復活幽助，但條件是成為靈界偵探、解決人界的妖怪事件，第一個任務就是調查「魔界妖怪魔蛔蟲跑到人間的原因」，幽助卻立斷拒絕，表示：「不，不用了。即使當幽靈，我也不想受人使喚，而且我死了，大家應該都會鬆一口氣，再見。」留下一臉錯愕的小閻王。

該關鍵的復活談判場面，也與真人影集不同！動畫中，小閻王要求浦飯幽助復活前，必須先接受孵化「魔界獸蛋」的考驗，蛋會依照主人的能量決定造化，小閻王再以此判斷浦飯幽助是否善良，若過於邪惡的話，浦飯幽助的靈魂就會被所孵出的惡魔吞噬。

更多《幽遊白書》動畫、真人版影集故事劇情，都可至Netflix收看。

▲▼動畫版《幽遊白書》的小閻王讓浦飯幽助復活的首要任務是孵蛋（上），真人版則是要調查魔蛔蟲出沒人間的原因。（圖／翻攝Netflix）
▲▼動畫版《幽遊白書》的小閻王讓浦飯幽助復活的首要任務是孵蛋（上），真人版則是要調查魔蛔蟲出沒人間的原因。（圖／翻攝Netflix）
▲▼動畫版《幽遊白書》的小閻王讓浦飯幽助復活的首要任務是孵蛋（上），真人版則是要調查魔蛔蟲出沒人間的原因。（圖／翻攝Netflix）
 
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