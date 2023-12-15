真人《幽遊白書》讓浦飯幽助死掉的是1隻蟲！對比動畫這裡也不同

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動畫《幽遊白書》總計4季、有112集；真人版影集為了著重傳達人界、魔界的故事，最終濃縮至5集，除了日前提到已刪去的「暗黑武術大會」，在影集版第一集中，浦飯幽助跟原著一樣都是為了救小孩而被車撞死，但動畫裡開車撞人的是不看路的飆車情侶檔，真人版凶手則是附身在人類上的魔蛔蟲，牠引導貨車司機在馬路玩起碰碰車，瘋狂亂撞，使得浦飯幽助慘死車輪下。
依照故事劇情發展，浦飯幽助也被靈界嚮導牡丹（古川琴音）帶到靈界見小閻王（町田啓太 飾），小閻王願意復活幽助，但條件是成為靈界偵探、解決人界的妖怪事件，第一個任務就是調查「魔界妖怪魔蛔蟲跑到人間的原因」，幽助卻立斷拒絕，表示：「不，不用了。即使當幽靈，我也不想受人使喚，而且我死了，大家應該都會鬆一口氣，再見。」留下一臉錯愕的小閻王。
該關鍵的復活談判場面，也與真人影集不同！動畫中，小閻王要求浦飯幽助復活前，必須先接受孵化「魔界獸蛋」的考驗，蛋會依照主人的能量決定造化，小閻王再以此判斷浦飯幽助是否善良，若過於邪惡的話，浦飯幽助的靈魂就會被所孵出的惡魔吞噬。
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