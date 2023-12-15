周思潔負債1億：沒1元是我花的！還完錢真開心 結果又被騙2000萬
歌手周思潔曾經歷過商業詐騙，負債1億元，後來還清債務逆轉人生，近來她指控「音樂教父」小蟲（陳煥昌）背信、詐欺，遭對方騙走2000萬元，昨（14）日大動作召開說明會，怒揭小蟲惡行惡狀，以「虛假、傲慢、欺人太甚」形容小蟲，甚至因為此事身心俱疲，讓她生了一場大病，打了10支抗生素。
記者吳雨婕／台北報導
周思潔17歲就出道，90年代紅極一時，也曾在秀場與豬哥亮合作，她卻於事業最高峰時，轉行創業從商，豈料遇到詐騙，投資的錢全都沒了，欠下1億元債務，花了13年才還清債務。她笑稱自己負債過程很特別，這1億中沒有一塊錢是自己花掉的，而且是3通電話就讓她負債1億，第一通是國際貿易被詐騙5000多萬，第二個就是她當時300多坪的公司剛成立沒多久，裝潢花了1000多萬，就被一把大火燒掉了，再來就是幫家人作保，所以這3個債務加起來剛好就是1億元。
對於理財很有心得的周思潔，於2019年復出歌壇後，還開設了理財節目《周思潔人生投資學》成為「理債」女王；未料又被小蟲詐欺，命途坎坷。
周思潔記者會上透露，從其他人口中聽聞小蟲是不付錢的慣犯，還表示當初小蟲在幫她製作專輯《傻傻的花》時，要求她不要告訴別人他在幫她做專輯，周思潔也因為這樣，連家人都沒有告知，「等到開始對外後，有人開始告知我狀況，才知道可能會有問題，那時小蟲老師已經拿走了好幾百萬」。
周思潔最終沒收到歌曲，告知小蟲的經紀人，對方卻以「藝術家性格不能催」、「寫歌要靈感不能催」等說詞推辭，讓她無奈不已，就連合約的部分，小蟲竟然把責任都推給她，「他說合約都是我準備的，沒看清楚就簽約，他就是以這些藉口規避罰則。」周思潔沉痛地說：「我經歷過商業詐騙，23年後還是選擇相信，我現在只想表達一個重要概念，當我們受委屈了，一定要說出來，否則後面還是會有人受害。」周思潔無奈：「我的身體告訴我不想忍耐了，真心希望不要再有事情發生。」
在大動作召開記者會後，《NOWnews今日新聞》詢問周思潔周邊相關人員「案件是否有進展了？」截稿前，對方表示沒有新進度。
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