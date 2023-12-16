全聯「蔡依林聯名甜點」踢鐵板！一堆打6折畫面曝 眾揭最大敗筆
天后蔡依林近期與全聯合作推4款聯名巧克力甜點，引起不少話題討論度，臉書社群、Dcard等各大平台都有許多試吃文。不過才剛推出一周，就被網友直擊在全聯架上一堆被貼上「6折」黃色貼紙，似乎已經有滯銷的現象，引發全聯鐵粉熱議，點出商品最大致命傷在價格。
記者徐銘穗/綜合報導
全聯攜手蔡依林創立的翻糖蛋糕品牌「皇后陛下Your Majesty」，12月8日起開賣4款巧克力甜點，Jolin從發想、口味到包裝與視覺等皆全程參與，親自監製，甜點售價99至199元，限時只賣到明年2月1日止。
原PO在臉書「我愛全聯-好物老實說」公開社團中，上傳一張全聯甜點櫃照片，畫面中4款蔡依林甜點擺得滿滿的，過半被貼上「6折」黃色貼紙，原價99元的「黑鑽可可罐」，打折後只要59元；原價139元的「榛果生巧蛋糕」也只要83元。目擊店家是板橋板新店，時間是下午5時許。
貼文一出掀起討論，不少人也貼上住家附近全聯的直擊照，認證蔡依林甜點「一堆打6折」，紛紛留言「彰化這裡也是一堆打折」、「台中我這裡也是一堆」，「我昨天回宜蘭的全聯也是這樣，一堆新品都打折，不受喜歡」，認為商品最大致命傷是「太貴了」，直言「6折我會買，原價就讓給別人吧」。
但也有不少粉絲喊想吃卻買不到，看到「打6折」超興奮，說若是被他看到一定通通掃回家吃爆，6折價最低59元實在太誘人。