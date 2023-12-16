台灣福斯汽車引進最後 200 台 Tiguan R，售價 219.8 萬！
Tiguan R 以強悍的動力和優異操控擄獲消費者的心，不僅在多國市場已搶購一空，台灣也進入最後200台階段，消費者千萬別錯過；24年式The Tiguan R 新增車色「星鑽珍珠白」，同時配上Black Style R 專屬黑化風格套件（含後方深色隱私玻璃），可另升級加裝Akrapovič 鈦合金蠍子管，展現激情駕馭氛圍，現正下訂可享零利率1,000,000 元 40 期分期付款，並且享第五年延長保固（價值 26,500 元）。台灣福斯汽車總裁 Steffen Knapp 表示：「Volkswagen R車系向來深受性能車迷歡迎，全球接單成績大放異彩，截至今年十一月，國內接單量已超過2022整年度，一舉成長34%，感謝消費者一致肯定。」台灣福斯汽車為延伸性能戰鬥快感，於全台北中南8間 Volkswagen 展示中心設立 R Studio，以R代表色金屬炫藍（Lapiz Blue）與賽道元素創造獨樹一格的展示專區，陳列R車款和R專屬精品，給予如豪華品牌的購車禮遇。
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Tiguan R 擁有優異的動力引擎與底盤設計，可爆發最大馬力320ps、最大扭力42.8kgm，搭載4 MOTION主動式智慧型四輪驅動系統、DCC主動式底盤控制系統、Progressive Steering 動態齒比轉向輔助系統、R專屬運動化懸吊，以及Volkswagen引以為傲的R Performance Torque Vectoring 扭力分配系統，透過位於後軸的兩組多片式電子液壓離合器進行動態調整後輪輸出，單邊扭力分配最高可達100％，給予最佳循跡性與高度過彎極限，24年式除增加新車色「星鑽珍珠白」，更將Black Style R 專屬黑化風格套件 ( 含後方深色隱私玻璃 ) 列為標配，同時可以199,000元升級加裝Akrapovič 鈦合金蠍子管，感受性能駕馭的極致快感。
進入The Tiguan R車室則有R專屬數位化座艙科技，如Nappa Carbon 碳纖維紋運動型真皮座椅、運動化真皮多功能方向盤 （觸控式）與跑車式方向盤換檔撥片，專屬R按鍵，可自由切換至「賽車模式」，調整為更運動化懸吊和更靈敏的油門回饋，此外，具有Digital Cockpit Pro 10.25 吋全邏輯數位化儀表、Discover Pro 9.2 吋多媒體鏡面觸控主機 (MIB 3)、App-Connect 多媒體手機鏡射 （含Android Auto與 無線 Apple CarPlay）、手機無線充電裝置、HUD 抬頭顯示器、Harman Kardon 環繞音響系統 （480W輸出），和車室氛圍燈 （30色），帶來直覺熱血的操駕享受。
Volkswagen R車系在台銷售成績亮眼，截至今年九月的銷售已較去年度攀升21%，展現無人能及的產品實力，台灣福斯汽車特別於台北內湖、新北新莊、桃園中壢、新竹、台中五權、台中櫻花、台南永康以及高雄巨蛋，8間 Volkswagen展示中心設置專屬展區R Studio，以賽道為發想靈感、R專屬色金屬炫藍（Lapiz Blue）為主題色，展示性能R車款與R專屬精品，呈現媲美豪華品牌的賞車禮遇。
為讓消費者把握擁有最後200台The Tiguan R的機會，現正提供零利率1,000,000 元 40 期分期付款，並且附送免費第五年延長保固（價值26,500 元），或優惠現金折扣，車主可使用舊換新最高達4萬元的購車補助金，歡迎消費者預約試駕，親身體驗無與倫比的駕控樂趣，詳情請洽台灣福斯授權經銷商。