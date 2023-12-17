2024總統大選YTR全面安靜！「4年前盛況」曝光 愛莉莎莎成孤勇者
2024總統大選倒數最後27天，選戰已經進入白熱化的階段，然而近日百萬YouTuber愛莉莎莎上傳了「與柯文哲共度一天」的影片之後，由於是少數網紅敢拍政治相關題材影片，獲得廣大民眾聲援支持。不過談到YouTuber參與政治的盛況，在2020年可以說是跟現在有一段落差，當時候有高達28位Youtuber共同拍攝影片呼籲大家要返鄉投票，但如今已經沒了這種盛況，也引起網友熱烈討論。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在PTT貼文指出「4年前，各種YouTuber站出來要年輕人去投票，沒人敢說表態立場太勇敢，如今，知名百萬YouTuber只有愛莉莎莎敢站出來跟柯文哲拍片，甚至在影片留言貼上柯文哲的抖內網站連結，被大家說這樣表態太勇敢了，為什麼才過4年，風向完全不一樣了？」
貼文曝光後，不少鄉民紛紛點出最大致命傷「因為立場不同就會被出征啊」、「這幾年出征體系發展的有夠誇張，哪個網紅想要沾染政治」、「到底幹嘛一直逼人家表態？不懂板上好幾篇文在罵那些網紅幹嘛，那麼多人愛出征別人，時代不同不能改變做法嗎？」、「怕被出征啊！沒有人需要為他的認同道歉」。
回顧4年前2020年總統大選時，當時候有高達28名YouTuber一起拍片，不計算重複的情況下，粉絲人數加總超過2000萬人，以幽默風趣的手法呼籲大家要返鄉投票，當時競選連任的總統蔡英文都有分享該影片，引起了廣大迴響。
只不過值得注意的是，當時並沒有任何一位創作者呼籲要投給哪個政黨，所以也不是所謂表態不表態的問題，只是在今年2024的總統大選上，可以發現YouTuber們對於這次是否應該「返鄉投票」的呼籲已經消失，僅剩愛莉莎莎當作YouTuber火車頭，在與柯文哲共度一天影片結尾當中提到「請大家一定要出來投下你神聖的一票」，成為百萬YouTuber圈尬政治議題的孤勇者。
而對於遭到不同黨政光譜的支持者攻擊，愛莉莎莎也在IG發文表示「無論結果是好是壞，有的人就是值得讓你奮不顧身笨一次，無論接下來可能面對多無情的攻擊，至少我沒有愧對我的良知，我的影響力及我所擁有的一切，一起努力，就有希望」。