美國桂格燕麥恐遭沙門氏菌污染　醫曝兒童感染「腸子一路破到底」

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沙門氏菌對於兒童的風險尤其需要注意，黃立民表示，因為兒童的胃酸分泌量比成年人來得少，在消滅細菌方面的保護能力稍差，所以本身就是高危險群，感染後大多以腸胃炎症狀表現，比如腹瀉、發燒等，但有1%到5%會出現重症情況，比如腸破裂、菌血症等。
黃立民指出，沙門氏菌會造成腸壁發炎，造成傷害後，細菌往更深的部位侵襲，就會導致腸子「一路破到底」，甚至讓細菌塞住血管、使腸子出現壞死情況，且若造成菌血症，沙門氏菌順著血液影響關節、腦部等，造成全身性問題，需要特別小心。
此外，黃立民提醒，高齡長者本身也會因為老化，導致胃酸分泌逐漸減少，有在使用減少胃酸藥物也須特別注意，此類情況下，細菌在胃部就比較不容易被殺死，如果有大量細菌進入腸道，同樣會造成危險，不過重症風險約落在1%或更低。
至於沙門氏菌的治療，衛福部疾管署表示，一般針對沙門氏菌造成的腸炎不需要給予抗生素治療，大多以補充水分及電解質為主。
不過，疾管署指出，若是新生兒（小於3個月大）、大於50歲以上的長者、器官移植患者、血液腫瘤患者、HIV感染者、有人造植入物的病人（人工血管、心瓣膜、人工關節等）以及鐮刀型貧血患者，若出現持續性高燒、疑似菌血症或腸道外感染的情況，則應接受抗生素治療，以避免發生移轉性的感染。
疾管署也提醒，民眾應確保食材新鮮、生熟食分開處理、避免食用未充分加熱的食材，務必徹底煮熟後再食用，並務必於如廁後、進食或準備食物前以肥皂勤洗手，有症狀戴口罩及生病在家休息，並注意補充水分、電解質及營養等，以降低腸道傳染病感染或傳播的風險。