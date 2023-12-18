手機充飽電「2小時直墜34％」！內行勸快刪這APP：一直在默默運作

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO指出，明明電池健康度還有96%，手機自我診斷正常，且在家連Wi-Fi的話，半小時電量僅會掉2％，讓他無奈求助「是訊號問題還是電池真的要換了？」貼文曝光後，不少人直言，「手機狂找訊號當然耗電」、「訊號差就是會提高功率搜尋」。
另外，也有網友建議原PO，「我會先刪電量監測APP，這種監測類型的APP讀取電量數據，每隔幾分鐘就會背景喚醒紀錄數據，又持續在背景運作，雖然手機有記憶體管理跟省電機制，但同樣使用條件下大概可以多個幾%能用」。還有人指出，「很簡單的驗證方法，去山區開車出遊就能驗證了，手機會容易發燙，甚至發生找不到SIM卡的情況，訊號對待機時耗電量影響滿有感的，尤其整天在郊區」。
事實上，《NOWnews今日新聞》先前曾報導，「9To5Mac」專家曾盤點「7個招式」，讓iPhone 15系列電池續航力大提升，第一是確認應用程式耗電量 ，查看「過去 24 小時」了解整體電量消耗情形，確認是否有某些應用程式默默在「背景活動」，若有非必要的活動，可以手動關閉以減少電量消耗。
第二是啟動低耗電模式；第三是設定自動鎖定、降低螢幕亮度與關閉永遠顯示；第四是檢視周圍溫度，因iPhone的環境溫度「舒適圈」為0°至 35°C，高於35°C的溫度有可能「永久損壞電池容量」。
第五是在背景App重新整理中，關閉不常用的應用程式的「背景重新整理」以節省電池；第六是將始終使用位置的應用程式切換到「僅在使用期間」或「從不」；第七則是更改信箱推播設定，將主要信箱帳號設置為「即時推送」來盡快接收新郵件，將較不重要的帳戶設為「每小時抓取」，或改為「手動」，可以節省電量。