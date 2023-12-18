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原住民立委候選人超派！政見會飆罵「王八蛋政府」　真性情大爆紅

▲來自新竹縣尖石鄉的原住民立委候選人「林世偉」最近大爆紅，因為真性情的政見發表會言論，在社群上掀起熱烈討論。（圖/YT@原視新聞網）
▲來自新竹縣尖石鄉的原住民立委候選人「林世偉」最近大爆紅，因為真性情的政見發表會言論，在社群上掀起熱烈討論。（圖/YT@原視新聞網）

記者張嘉哲/綜合報導

2024總統大選打得火熱！除了總統候選人備受關注之外，在立委選戰當中話題也是不間斷，各個區域要競選連任跟新秀互相競逐，希望選民可以在明年將神聖的一票投到自己身上。然而，近日原住民立委候選人舉辦政見發表會，結果其中一位候選人，來自新竹縣尖石鄉藝術家的「林世偉」，在自由申論時間大罵政府是王八蛋，甚至不小心脫口講髒話，超真性情的表現，意外在社群上面爆紅！引起廣大迴響。

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12月16日原視新聞網舉辦「2024年原住民族立委選舉政見高峰會」，各個候選人都表達自己的選舉理念以及政見，相當精彩。然而來自新竹縣尖石家藝術家的「林世偉」，輪到他在第三階段自由申論的時候，他一開始表示「在說政見之前，我想要鄭重的呼籲，未來不管是誰執政，不要把政黨的手伸進媒體，尤其是原住民電視台！」

▲來自新竹縣尖石鄉的原住民立委候選人「林世偉」，最近參加政見發表會，結果大罵政府「王八蛋」，超真性情言論反而被讚爆。（圖/YT@原視新聞網）
▲來自新竹縣尖石鄉的原住民立委候選人「林世偉」，最近參加政見發表會，結果大罵政府「王八蛋」，超真性情言論反而被讚爆。（圖/YT@原視新聞網）
隨後林世偉先預言高金素梅一定能夠順利高票連任，提到高金素梅說如果當選要成立黨團，如果自己也當選立委，願意加入黨團，一起為原住民成立自治政府做努力。而開始講政見，林世偉表示「第一個，我若當選立法委員，我會編列預算，因為我做了20多年的社會運動，沒有土地就沒有原住民」結果突然情緒激動大喊「政府掠奪我們（土地）到現在，還沒有還給我們，王八蛋的政府！X！X的！」

除此之外，林世偉也提出多項政見，包括「要求政府在期限內遷離困擾蘭嶼鄉達悟族人多年的核廢料」、「積極推動台灣最好的國立台灣原住民大學」、「原住民保留地可以跟所有銀行貸款」、「每個鄉至少要有一個日托中心」、「林務局國家公園、東管處等，佔用只要是原住民土地，全部都要還給原住民」、「莫拉克風災至今超過10週年，遷村案土地到現在都沒給我們」、「支持青年返鄉發展」等。

▲來自新竹縣尖石鄉的林世偉，常常都會在社群上分享許多大自然之美，跟自己的粉絲互動。（圖/林世偉Tik Tok）
▲來自新竹縣尖石鄉的林世偉，常常都會在社群上分享許多大自然之美，跟自己的粉絲互動。（圖/林世偉Tik Tok）
然而該段自由申論的片段在網路社群瘋傳，Tik Tok有網友剪成精華片段後，吸引超過百萬人觀看，不少人紛紛回應大讚「林世偉讚啦！支持當選」、「有夠真性情，我也有原住民立委投票資格，直接投給林世偉」、「林世偉好感度大提升！太讚了」、「世偉老師有夠讚的啦！就決定是投給你了」、「我真的是為了林世偉，跑去看政見發表會影片的」。

事實上，這位來自新竹縣尖石家藝術家的「林世偉」，這次已經是第二次參選，出來是為了捍衛原住民的權益發聲，過去在登記參選的時候，他身穿黑裙子、戴銀色耳環還身穿紅內褲，就獲得不少社群的討論，不過這次他的對手眾多，三席現任的山地原住民立委無黨籍高金素梅、國民黨孔文吉和民進黨伍麗華都力拚連任，林世偉要脫穎而出還要再加把勁！但可能連他自己都沒想到，因為這場政見發表會讓他一砲而紅，聲量大爆棚。

▲台灣目前仍然沒有「不在籍投票」的完整配套政策。（圖/NOWnews資料照）
▲台灣立委選舉制度當中，113個立委席次分為區域立委73席、不分區及僑居國外國民34席，山地及平地原住民立委各3席、共6席。（圖/NOWnews資料照）
而目前立委選舉制度是2005年第七次修憲時確立，從2008年開始，113個立委席次分為區域立委73席、不分區及僑居國外國民34席，山地及平地原住民立委各3席、共6席。原住民選民有兩張立委票可以投，分別是原住民立委及不分區政黨票；那要如何區分「山地」或「平地」的身份，根據《原住民身分法》載明，是以「台灣光復前原籍」落在山地或平地行政區作為判定基準，也就是說，原住民的身分屬於山地或平地，得追溯到日治時代，本籍屬於「蕃地」即是山地，本籍於「蕃地以外地區」則是平地。

@foreverlovealvin沒有土地就沒有原住民 #林世偉 #山地原住民候選人 （其實講的很好，多少原住民保留地被財團透過借名登記買賣，實在太多太多了，真的需要編列預算徹底清查。

♬ 原聲 - ❣️𝕗𝕠𝕣𝕖𝕧𝕖𝕣🔅承昊🔅.💫.🔭❣️ - ❣️𝕗𝕠𝕣𝕖𝕧𝕖𝕣🔅承昊🔅.💫.🔭❣️

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