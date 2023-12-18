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池錫辰暫退出《Running Man》！57歲健康出問題　醫生：要治療

▲57歲池錫辰因為生病，跟《Running Man》請假。（圖／Running Man IG）
▲57歲池錫辰因為生病，跟《Running Man》請假。（圖／Running Man IG）

記者陳雅蘭／綜合報導

南韓長壽綜藝節目《Running Man》陪伴觀眾過了13個年頭，中間不斷出現主持人更替，Gary、李光洙、全昭旻等人陸續離開，令人捨不得。今（18）日，57歲班底池錫辰透露身體健康亮紅燈，決定向《Running Man》請假。

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▲池錫辰接受治療後，會再回歸《Running Man》。（圖／Running Man IG）
▲池錫辰接受治療後，會再回歸《Running Man》。（圖／Running Man IG）
池錫辰的公司「ESteem」表示，最近池錫辰接受健康檢查後，根據醫師的治療建議，決定暫時離開《Running Man》，待調整好體力後，會盡快以健康的模樣回到大眾眼前。

《Running Man》製作組也證實，池錫辰因為健康問題需要暫時休息，「池錫辰作為《Running Man》的可靠大哥，一直都扮演重要的角色，但是最近收到為了健康需要休息和治療的意見，因此池錫辰在短暫的休息後，會再盡快回歸《Running Man》，直到池錫辰以更健康的樣子回來以前，請觀眾們給予溫暖的支持和鼓勵，謝謝」。

池錫辰今年雖然57歲，但在《Running Man》許多耗費體力的關卡中，他總是盡力拚到最後，敬業工作態度讓觀眾十分欣賞；突如其來宣布身體出狀況，令網友錯愕，希望池錫辰早日康復。

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