致病力更強！中國非洲豬瘟重組病毒威脅增　陳駿季揭加強抽驗作為

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陳駿季今（19）日上午出席「防疫成果及百億基金養豬產業升級成果發布」記者會，接受媒體聯訪時指出，台灣目前是亞洲唯一成功防堵3大豬病的地區，包括撲滅口蹄疫、防堵非洲豬瘟、傳統豬瘟拔針等，而目前對於防守非洲豬瘟，也有跨部會團隊合作。
對於非洲豬瘟防堵，陳駿季表示，「邊境攔檢」是防堵非洲豬瘟最重要的作為，不論新病毒致病力、傳染力提升，但只要將可能帶病毒的產品阻絕於境外，對台灣豬產業就不會有影響，因此邊境持續對入境旅客手提行李與後送行李執行攔檢，也會增加食品把關的抽檢率。
陳駿季也提到，接近聖誕節，有許多旅客自國外返台，且緊接而來又是國曆年、農曆年，農業部也擬定加強防檢專案，對於中國寄過來的郵包抽檢比例會再提高，而一般肉製品走私方面，會由海委會海巡署加強防範，且農業部也與電商平台溝通，希望避免肉製品在國外上架、國人購買後來台的情況。
至於船舶、飛機的廚餘管理等問題，陳駿季表示，養豬廚餘都有經過嚴格把關的蒸煮程序後，才能送入養豬場，來源可控是其中非常重要的標準，而飛機、船舶的廢棄廚餘，現在的遊戲規就是專門處理，以避免具帶有疫病疑慮的廚餘進入養豬系統。
此外，陳駿季也呼籲，民眾切勿自境外攜回肉製品，或是由親友自國外寄回。若旅客自境外攜回豬肉製品並遭查獲，第一次開罰20萬、第二次罰100萬。