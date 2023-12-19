58歲蘋果西打復活了！台灣人分析「3優勢」狂讚：汽水霸主無誤

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而製造商大西洋飲料公司（大飲）18日發布公告表示，公司第2、3號線在今年11月16日重啟生產，經桃園市衛生局抽驗成品後，符合飲料類衛生標準以及大飲公司制定的管制標準，故同意生產產品並上架銷售。大飲也提到，接下來要上架的商品，是今年10月27日試生產產品，以及今年11月16日正式生產後的產品，是第2、3號線「蘋果西打」的寶特瓶裝600mL、鋁罐裝330mL的產品。
過去曾有PTT網友歸納出蘋果西打屹立不搖的3大優勢，首先蘋果西打將汽水與蘋果汁的比例調配得相當完美，不會過甜又有氣泡的清爽感，「就是兒童版的香檳，最偉大的發明」。接著是蘋果西打非常適合拿來調配酒飲，「有時候套酒，那個混酒根本人間美味」。
最後則有不少人認為蘋果西打是「熱炒界王者」，吃合菜就會想喝、配熱炒就是讚。根據一份2016年記者對台灣量販店的調查中，蘋果西打的銷售量排行第三，僅次於黑松沙士與可樂。而知名美國Youtuber莫彩曦也曾讓國外家人試喝台灣飲料，其中就是蘋果西打大獲好評，不僅小孩喝上癮，連老公都給出超高評價，直呼「蘋果西打應該來美國公開販售」。
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