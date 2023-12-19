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58歲蘋果西打復活了！台灣人分析「3優勢」狂讚：汽水霸主無誤

▲蘋果西打已走到58個年頭，近幾年卻經歷食安、掏空、停產等危機，甚至今年5月更爆出有不明沉澱物，被衛生局查核因而停產，如今宣布蘋果西打重新上架。（圖／翻攝自大西洋飲料股份有限公司網站）
▲蘋果西打已走到58個年頭，近幾年卻經歷食安、掏空、停產等危機，甚至今年5月更爆出有不明沉澱物，被衛生局查核因而停產，如今宣布蘋果西打重新上架。（圖／翻攝自大西洋飲料股份有限公司網站）

記者賴禹妡／綜合報導

台灣國民碳酸飲料品牌「蘋果西打」自1965年推出後，立即受到市場歡迎，如今蘋果西打已走到58個年頭，近幾年卻經歷食安、掏空、停產等危機，甚至今年5月更爆出蘋果西打有不明沉澱物，被衛生局查核因而停產。但昨（18）日製造商大西洋飲料公司（大飲）發布公告，宣布蘋果西打即將重新上架販售，消息引起熱議，曾有網友分析蘋果西打3個深受台灣人喜愛的優勢，讓不少人直呼「蘋果西打根本是汽水霸主」。 

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蘋果西打今年5月被爆出飲料有沈澱物，稽查人員在生產線及抽樣倉庫成品都發現白色沉澱物，另外市售產品也發現一些不明顯的深褐色物質，最後衛生局命平鎮廠產線暫停作業。 

而製造商大西洋飲料公司（大飲）18日發布公告表示，公司第2、3號線在今年11月16日重啟生產，經桃園市衛生局抽驗成品後，符合飲料類衛生標準以及大飲公司制定的管制標準，故同意生產產品並上架銷售。大飲也提到，接下來要上架的商品，是今年10月27日試生產產品，以及今年11月16日正式生產後的產品，是第2、3號線「蘋果西打」的寶特瓶裝600mL、鋁罐裝330mL的產品。 

▲老字號大西洋飲料旗下的「蘋果西打」是不少人童年回憶之一。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲昨（18）日製造商大西洋飲料公司（大飲）發布公告，宣布蘋果西打即將重新上架販售，消息引起熱議。（示意圖／NOWnews資料照片）
過去曾有PTT網友歸納出蘋果西打屹立不搖的3大優勢，首先蘋果西打將汽水與蘋果汁的比例調配得相當完美，不會過甜又有氣泡的清爽感，「就是兒童版的香檳，最偉大的發明」。接著是蘋果西打非常適合拿來調配酒飲，「有時候套酒，那個混酒根本人間美味」。 

最後則有不少人認為蘋果西打是「熱炒界王者」，吃合菜就會想喝、配熱炒就是讚。根據一份2016年記者對台灣量販店的調查中，蘋果西打的銷售量排行第三，僅次於黑松沙士與可樂。而知名美國Youtuber莫彩曦也曾讓國外家人試喝台灣飲料，其中就是蘋果西打大獲好評，不僅小孩喝上癮，連老公都給出超高評價，直呼「蘋果西打應該來美國公開販售」。 

▲老牌汽水「蘋果西打」驚傳要停售？通路商說話了（圖／大西洋飲料股份有限公司網站）
▲根據一份2016年記者對台灣量販店的調查中，蘋果西打的銷售量排行第三，僅次於黑松沙士與可樂。（圖／大西洋飲料股份有限公司網站）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！

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