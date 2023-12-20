寇乃馨34年前北一女學生照曝光！美貌太驚人「一定常常被吹口哨」
52歲寇乃馨擁有好口才和流利外語能力，成為各大廠商活動主持人首選，受封「尾牙天后」、「活動女王」，她與知名音樂人黃國倫結縭14年，感情甜蜜。寇乃馨昨（19）日在臉書分享北一女時期的學生照，美貌驚為天人，堪比校花等級，網友直呼：「以前一定常常被吹口哨！」
記者楊穎軒／綜合報導
本月12日，寇乃馨受邀回台北市立第一女子高級中學（北一女）參加120週年校慶，畢業34年的她除了穿回小綠綠制服，還翻出當年的學生舊照，可見她留著一頭蓬鬆短髮，露出深邃又清新的五官輪廓，模樣清湯掛麵，一雙靈動大眼楚楚可憐，寇乃馨感性地問：「當34年前的我遇見34年後的我，當年的我會不會認同現在的我...這許多年來的努力呢？」
寇乃馨1989年從北一女畢業，同年以榜首之姿考上台灣大學外文系，也是台大公認的校花和風雲人物，追求者眾多，網友看到照片驚呼不已，「天哪，也太美了吧」、「超級仙女耶」、「太正了」、「真的很美又有氣質」、「在那個時代沒有修圖的程式，真的是美麗的」、「貨真價實的美少女」，有人說：「羨慕國倫老師」、「國倫老師真的賺到娶到了仙女啊」！寇乃馨標記老公帳號，回覆：「請轉告他～」
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