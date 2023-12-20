黃國倫建中舊照出土！撞臉蕭敬騰 被虧：根本把不到校花寇乃馨
52歲知名主持人寇乃馨口齒伶俐、外語能力佳，成為各大廠商活動主持人首選，受封「尾牙天后」、「活動女王」，她昨（19）日在臉書分享就讀北一女時期的舊照，校花等級的美貌驚豔眾人，被盛讚「貨真價實的美少女」，網友說羨慕娶到她的知名音樂人黃國倫，黃國倫不甘示弱，今稍早公開建中學生照，要大家評論他的外貌，有人發現神似金曲歌王蕭敬騰。
記者楊穎軒／綜合報導
黃國倫同樣也是擁有高學歷才子，畢業於建國高級中學、交通大學管理科學系，他在臉書上傳讀高中時的照片，一張穿著學校制服，拿吉他疑似自彈自唱，雙眼緊閉，十分投入，另一張是在太魯閣旅遊時的留影，黃國倫透露，唸建中時擔任吉他社長，「老婆寇乃馨常說我不帥，她是認真的，想弱弱的問大家，若回到當年建中的我，能把到當年北一女的她嗎？大家可以誠實回答，我受得住的...」
貼文一發布，林隆璇留言：「你唱歌時誰都把得到。」網友看法不一，「現在可以，高中我覺得不行」、「最左邊有點像老蕭」、「國倫哥...這題不好回答！恭喜仙女現在是你老婆」、「俊男美女，太配了」、「老師，這等級差太多啦，越級打怪啊」、「應該是很難」、「把不到，她當初應該看不上你」、「痴心妄想」、「我覺得很像木村拓哉欸（痛苦的）」！黃國倫則標記「雖然我還是把到她、她還是覺得我不帥」。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁