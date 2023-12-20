囤房稅2.0建商早避險！台北6豪宅掀餘屋交易潮 這間總價讓2000萬
立法院昨（19）三讀通過房屋稅修正條例，俗稱「囤房稅2.0」，最快2024年七月實施、2025年開徵，對擁4戶以上的房東和建商影響最大，尤其是餘屋超過2年以上的豪宅建商，最高稅率4.8%。事實上，房仲業者觀察，早上囤房稅通過前，台北6大豪宅建商已啟動「餘屋交易」，單價破200萬的中山區「西華富邦」188坪高樓戶，今年8月成交3.29億元，單價約215萬元，但較先前成交單價223~226萬元，總價上讓利約2千萬元。
記者徐銘穗/綜合報導
「囤房稅2.0」改為全國歸戶，自住戶數維持現行規定，限3戶，稅率維持1.2%；同時為鼓勵自住輕稅，全國單一自住房屋稅率降至1%，減輕單一自住者負擔；針對非自住住家用稅率，由現行的1.5%至3.6%上調至2%至4.8%。建商餘屋按照「持有期間」分級課徵，持有2年內為稅率2%至3.6%，持有超過2年適用稅率2%至4.8%。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，日前囤房稅2.0三讀通過，由於房屋稅的課稅現值，受屋齡新舊、所在路段、樓層高低等因素影響，因此新穎的大坪數豪宅，稅基相對高，對稅負增加更有感，所以囤房稅2.0實施後，建商出售大坪數餘屋的案例，預料將持續增加；豪宅多屋族也將陸續調節資產，以降低往後的稅金負擔。
台灣房屋集團趨勢中心進一步觀察今年台北市豪宅建商出售餘屋的案例，除了「華固敦品」外，還包括「皇翔御琚」、「冠德信義」、「One Park Taipei元利信義聯勤」、「琢白」等豪宅社區，其中「皇翔御琚」屋齡已13年，但仍有自然人向建商承購餘屋。
第一建經研究中心副理張菱育指出，囤房稅2.0將非自住住家的稅率，從1.5%~3.6%，上調為2%~4.8%，對持有多戶的建商、多屋族影響不小，而過去部分建商推案時，會留有幾戶規劃或條件比較好的「建商保留戶」，待完工或市場較好時，再推出銷售創價，但未來囤房稅加重後，持有負擔加壓，建商售屋策略也會有所調整，推估往後「建商保留戶」，可能會愈來愈少見。