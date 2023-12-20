10到12月電費「衝到快6萬」！新竹女嚇傻眼 台電揪出原因致歉了
明明已經不是夏天，卻還收到天價電費單！一位家住新竹的民眾曬出自己收到10月至12月的電費單，結果上面應繳金額竟高達「5萬9488元」，讓她嚇得上網求助「這是一般住家會出現的電費嗎？」台電人員也在今（20）日到場勘查，找出原因並致歉了。
記者潘毅／綜合報導
一位新竹民眾在臉書「爆廢1公社」社團上，貼出自己近期收到的12月電費繳費單，上面顯示她在10月4日至12月4日這期間，使用了10715度電，而總應繳電費更高達59488元，這讓她嚇得大喊「即使冷氣一年四季都開著，電費也不會這麼高，看到整個心臟都快停了」。
貼文隨後引發大批網友熱議，各種說法眾說紛紜，其中更有去年也遇過相似情況的網友表示「是不是最近剛換智慧電錶？如果是的話去申請檢查，我去年就是因為這樣電費8萬多元」，最終當事人聽取該建議，打電話到台電進行複查。
台電新竹區營業處今（20）日收到本案當事人的來電後，下午也立刻到現場勘查，經確認現場電表為機械表，其萬位數指針因故略有往下滑動位移，致影響計費正確，營業處已當場向用戶說明並致歉。
事件解決後，當事人也再度於「爆廢1公社」發文表示：「謝謝台電人員積極的幫我解決了那錯誤的高單價電費」，辛苦工作人員幫我找出問題，是電錶的刻度「走鐘」造成誤會。台電新竹區營業處也表示，已經當場協助用戶拆換裝新的電表，錯誤電費單也無須繳費，會重新核計電費再開正確電費單通知客戶。同時也呼籲其他用戶，若覺得收到電費單用電度數異常，都可打電話到台電公司24小時客服專線1911即時反應。