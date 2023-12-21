倒數23天最新戰報／政見會三方交鋒！賴清德拋萬里老家交公益信託

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【民進黨】
民進黨總統候選人賴清德，在2024總統選舉候選人首場政見會上，稱近日來萬里老家受到藍白攻擊，引起社會關注，那是台灣礦業發展歷史留下來的礦業住宅，礦工後代安居問題，合理的解決才是正道，而不是多年後認定既存違建，拍照存檔就當作解決，強調礦區內的房子沒有特權，只有滿屋子的心酸，因此他提出萬里老家「公益信託」想法，稱未來將作為「礦工生活紀念館」。
賴清德於會後受訪時表示「政治人物沒有委屈」受到攻擊不會抱怨，但最關心的是礦區民眾的居住權，也希望國民黨侯友宜與民眾黨柯文哲，兩人大群館與農地也能比照辦理，但很可惜兩人都沒有回答。賴清德還說，在中國的眼中，他和藍白總統候選人侯友宜、柯文哲站在這裡參選總統通通都是台獨。
而在政見會上，賴清德向侯友宜表示，其副手趙少康說，把副總統當成總統在選，「他（趙）提出的政見侯市長也照單全收，他說你願意把總統權責分享給他，就連執政後民眾黨可以入閣，也是由他宣布，我們看不懂，究竟誰才是總統候選人？民眾無法接受，副總統破壞憲政體制，架空傀儡總統，我也要提醒你，總統是不可能有褓姆的」。
【國民黨】
國民黨總統候選人侯友宜在第三輪發言時，回應柯文哲反對成立特偵組說，他要成立的特偵組，是召集專業人士針對案子辦案，辦完就解散，沒有人情壓力，才會立竿見影；他也批賴清德能源政策反覆，綠能弊案從叢生，特偵組一定有辦法查清楚，他不會讓人有機會在綠能產業中上下其手。
侯友宜表示，這些年就是一黨獨大、缺乏制衡，讓政黨輪替他會好好辦弊案，像是綠能發電、綠營發財，賴清德應該當負責任的政治人物，到底要不要擁抱核能、要不要放棄核能？不要選舉時再來騙選票又跳票，堅持錯的政策，又要讓一堆人賺大錢；侯友宜也說，兩岸護國神山是中華民國憲法，不論九二共識，都在中華民國憲法底下，自己反對一國兩制，也反對台獨，堅守台灣民主自由，用嚇阻提升對話再交流，「不要再用嘴巴再愛台灣，我都用行動支持台灣」。
侯友宜坦言，這幾年對年輕人照顧不夠，政府欠年輕人，老一輩時代只要肯拼就有機會，賴清德稱薪水不高的照護員「做功德」，還跟年輕人說房價再降，「不過真的有降過嗎？」政府官員說，年輕人買不起房子是沒規劃，「民進黨都沒錯，年輕人沒欠民進黨，年輕人缺的是公平正義，缺的是如何真心對待」。
【民眾黨】
2024總統選舉候選人首場政見會上，民進黨總統候選人賴清德連批藍白、國民黨總統候選人侯友宜也頻頻回擊，但民眾黨總統候選人柯文哲則毫無反應，指出「這是一個政見發表會」剛才就是一個典型的例子，藍綠就永遠在那裡罵來罵去，問題是對台灣現在面對的問題有什麼好處？所以他寧可花一點時間講財政紀律、數位治理、司法改革，「我覺得罵來罵去對國家沒有什麼辦法」。
柯文哲也提到，7年多來 ，民進黨的居住正義跳票，社宅永遠「規劃中」，囤房稅2.0修法卡關，民進黨一直說「全國總歸戶」做不到。結果拖到選前半年，突然就通過了？然而，星期二通過的行政院版本，雖然提高了稅率天花板，但地方政府未必會同步，最後還是淪為打假球，批賴清德的社宅政策是「在跳票的基礎上，繼續灌水、欺騙人民」。
此外，柯文哲也拉票喊出「55計畫」希望年輕的支持者至少每天打給長輩5分鐘、一周打5天，說服長者2024大選把票投給柯文哲。同時強調2024是台灣命運轉捩點，是要留在藍綠鬥爭泥沼，還是新政治？現在台灣面臨「五缺」（缺水、缺電、缺地、缺工、缺人才），現在又面臨缺雞蛋，還有年輕人痛恨的高房租、高房價，以及少子化，這些2024年要改變。
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