7-11遇「超神機台」免排隊！全場讚爆 他結帳一掃驚呆：直接打折
為了節省人力及提供顧客更佳的購物體驗，越來越多商店引進自助結帳機。近日就有網友也在7-11看到自助結帳機台，可以自行刷條碼後，再用電子支付或信用卡結帳，讓他感到相當新奇。貼文曝光後立即引起熱烈討論，不僅許多使用過的網友大讚方便，還有內行人透露「自助結帳有打折欸！」 也有人體驗後分享實際使用心得「掃描後直接在商品售價上做折扣，一瓶水20元，折兩元直接是打9折」。
記者賴禹妡／綜合報導
該名網友19日在臉書社團「7-11全家 各超商新品資訊共享」中發文，只見他貼出正在7-11結帳的畫面，發現即使是有店員的超商，如今也有自助結帳機可以使用，讓他覺得非常新奇。
貼文曝光後，眾人也直呼「哇～喜歡自助結帳+1，希望能再更普及」、「排隊的情況下，很好用，跟大賣場的自助結帳一樣」、「有看到，而且還有人在用，比較新的7-11可能會有」。另外，也有內行人透露「自助結帳有打折欸，但活動價不會再享9折」。
事實上，此為7-11推出的「X POS 機」，是統一集團與科技業者共同開發，最重要的特色，就是機台面朝消費者的方向，也具有掃碼設備，只要簡易設定就可以直接變成自助結帳機台，將會成為未來7-11的趨勢。機台更擴增10.1吋螢幕，可播放最新商品、活動資訊，吸引等候結帳顧客的眼球，目前已經在台灣上百間超商都可以看見該機台身影。
而先前曾有PTT網友分享體驗心得，表示他在三井OUTLET PARK台南內的7-11體驗自助結帳，他當時買了一瓶水，掃條碼後發現會直接在商品售價上做折扣，「一瓶水20元，折兩元直接是打9折」。原PO使用街口支付結帳，裡頭有設定手機條碼載具，因此最後發票直接存入載具，「所以不確定如果街口支付沒有設定手機條碼的話，是否會有其他提示（如印製電子發票證明聯／掃手機條碼載具）」。