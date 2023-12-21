林襄為「晚上鳥沒啥用」道歉了！向孫生謝罪3次 沈玉琳急撇清
「樂天尤物」林襄日前上節目《小姐不熙娣》，被問到和「反骨男孩」成員孫生分手原因，她突然引用沈玉琳的話，吐槽前男友：「早上沒啥鳥用，晚上鳥沒啥用。」驚人之語引起輿論非議，近日林襄在沈玉琳節目為此公開道歉，還連講3次：「孫生，抱歉了！」沈玉琳也撇清那句話不是針對孫生。
記者楊穎軒／綜合報導
林襄10月上節目《小姐不熙娣》時被小S問：「是因為孫生不愛跟女友進行親密行為，而和他分手的嗎？」林襄鬆口表示：「差不多是。」接著引述沈玉琳的金句：「早上沒啥鳥用，晚上鳥沒啥用。」強調是沈玉琳說的，還說可以去向孫生的歷任女友求證，勁爆發言讓全場主持人、來賓都驚呆。
日前林襄擔任節目《11點熱吵店》助理主持，沈玉琳再度提及此事，坦承「早上沒啥鳥用，晚上鳥沒啥用」這段話是自己教林襄，不過也急著澄清：「我當時講這句話也不是針對孫生，我是講有的男人！」更為孫生抱屈：「孫生在網紅界努力一輩子，蓋棺論定就是這句話！」
沈玉琳語畢，一旁林襄立刻說：「我很抱歉！」沈玉琳勸林襄，或許孫生在看節目，要她再跟男方講幾句話，林襄便說：「好啦！抱歉抱歉...」沈玉琳嫌不夠有誠意，林襄才對著鏡頭，加上前男友的名字說：「孫生，抱歉了！」
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