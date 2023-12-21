2024犯太歲5生肖出爐！賴銘偉提醒「這類人」容易有破財破格風險

林襄為「晚上鳥沒啥用」道歉了！向孫生謝罪3次　沈玉琳急撇清

▲林襄為「晚上鳥沒啥用」這句話向舊愛孫生道歉，始作俑者沈玉琳也撇清。（圖／翻攝自11點熱吵店YouTube）
▲林襄為「晚上鳥沒啥用」這句話向舊愛孫生道歉，始作俑者沈玉琳也撇清。（圖／翻攝自11點熱吵店YouTube）

記者楊穎軒／綜合報導

「樂天尤物」林襄日前上節目《小姐不熙娣》，被問到和「反骨男孩」成員孫生分手原因，她突然引用沈玉琳的話，吐槽前男友：「早上沒啥鳥用，晚上鳥沒啥用。」驚人之語引起輿論非議，近日林襄在沈玉琳節目為此公開道歉，還連講3次：「孫生，抱歉了！」沈玉琳也撇清那句話不是針對孫生。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲林襄疑似和樂天桃猿球員馬傑森談姐弟戀。（圖／NOWnews資料照）
▲林襄近年不僅接下節目主持，IG漲粉到181萬，每篇貼文按讚數破萬起跳，知名度更擴及到日本，走紅後，感情狀態自然備受關注。（圖／NOWnews資料照）
林襄10月上節目《小姐不熙娣》時被小S問：「是因為孫生不愛跟女友進行親密行為，而和他分手的嗎？」林襄鬆口表示：「差不多是。」接著引述沈玉琳的金句：「早上沒啥鳥用，晚上鳥沒啥用。」強調是沈玉琳說的，還說可以去向孫生的歷任女友求證，勁爆發言讓全場主持人、來賓都驚呆。

▲林襄（左）錄影時脫口沈玉琳金句。（圖／翻攝自小姐不熙娣YouTube）
▲▼林襄（上下圖左）錄影時脫口沈玉琳金句。（圖／翻攝自小姐不熙娣YouTube）
▲▼林襄（左）錄影時脫口沈玉琳金句。（圖／翻攝自小姐不熙娣YouTube）
日前林襄擔任節目《11點熱吵店》助理主持，沈玉琳再度提及此事，坦承「早上沒啥鳥用，晚上鳥沒啥用」這段話是自己教林襄，不過也急著澄清：「我當時講這句話也不是針對孫生，我是講有的男人！」更為孫生抱屈：「孫生在網紅界努力一輩子，蓋棺論定就是這句話！」

▲▼沈玉琳（上圖）、林襄澄清失言風波。（圖／翻攝自11點熱吵店YouTube）
▲▼沈玉琳（上圖）、林襄澄清失言風波。（圖／翻攝自11點熱吵店YouTube）
▲▼沈玉琳（上圖）、林襄澄清失言風波。（圖／翻攝自11點熱吵店YouTube）
沈玉琳語畢，一旁林襄立刻說：「我很抱歉！」沈玉琳勸林襄，或許孫生在看節目，要她再跟男方講幾句話，林襄便說：「好啦！抱歉抱歉...」沈玉琳嫌不夠有誠意，林襄才對著鏡頭，加上前男友的名字說：「孫生，抱歉了！」

▲林襄去年和孫生破冰。（圖／翻攝自WACKYBOYS 反骨男孩YouTube）
▲林襄2021年和孫生破冰，他淚灑鏡頭前。（圖／翻攝自WACKYBOYS 反骨男孩YouTube）
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁

林襄近照讓人認不出來！新造型整顆頭暴改　襄民：看不出來是誰

林襄日本紅到登上「2023球員卡」！收藏家讚嘆：日商也懂銷量密碼

趙少康遭控「貼女神太近」挨轟！林襄露面回應了：只想趕快結束

「最正雙胞胎」依依離婚後又發文　點名前夫說這件事：很會喔

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞