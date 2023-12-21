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2023第4季新竹縣房價暴漲近9成　永慶估：2024全年上看31.3萬棟

▲七大都會區2023年第4季房價，新竹縣已較上波高點漲近9成，台南也上漲超過7成漲勢最為凌厲。（圖／記者徐銘穗攝）
▲七大都會區2023年第4季房價，新竹縣已較上波高點漲近9成，台南也上漲超過7成漲勢最為凌厲。（圖／記者徐銘穗攝）

記者徐銘穗/綜合報導

永慶房屋今（21）舉行2024年Q1房產趨勢前瞻報告記者會，調查發現71%消費者認為過去一年房價上漲超過5%，以區域別來看，對新竹縣市與台中房價上漲最有感，調查也發現58%消費者認為，2024年是最佳購屋時機。永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，觀察七大都會區2023年第4季房價，新竹縣已較上波高點、2016年Q4漲近9成，台南也較2018年Q2高點相比，上漲超過7成漲勢最為凌厲，桃園與台中也都有超過5成的漲幅，顯示七大都會區房價均創歷史新高。

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據預售屋實價登錄資料統計，今年1至10月總銷金額達1.25兆元，交易量為7.86萬件，與去年同期相比，總銷金額成長14.8%，件數也增加10.2%，價、量雙增。

▲葉凌棋指出，新竹縣2023年第4季房價已較上波高點、2016年第4繫上漲了近9成。（圖／記者徐銘穗攝）
▲葉凌棋指出，新竹縣2023年第4季房價已較上波高點、2016年第4繫上漲了近9成。（圖／記者徐銘穗攝）
觀察七大都會區預售交易市況，葉凌棋指出，台南、高雄表現最亮眼，交易量與總銷金額均成長超過2成，新竹縣市雖量增幅度小，但總銷金額大增31.8％，顯示新竹縣市預售屋房價上漲明顯，讓總銷金額增幅明顯大於件數的成長幅度。

▲住商、永慶今（30）公布11月房市，全台交易量都呈現上揚情形，專家料買氣將旺到明年Q1、Q2。（圖／記者徐銘穗攝）
▲平均地權條例修正案今年7月1日上路後，預售屋限制轉售，但平均每月交易量約7400件左右，買氣仍較去年同期成長。（圖／記者徐銘穗攝）
對於「史上最強打房法」平均地權條例修正上路半年成效，葉凌棋說明，修法定調不溯及既往後，可發現從今年3至6月交易量逐月增加，尤其在上路前的6月爆出大量，逼出一波交易潮，7月後預售屋限制轉售，讓短期投機退出市場，但預售屋具低自備款、屋況新、可客變等優勢，由自用、置產撐盤，平均每月交易量約7400件左右，買氣仍較去年同期成長。

影響2024房市4大變數

葉凌棋表示，目前個經濟預測機構都預估2024全球經濟成長放緩，但隨著全球消費、貿易需求回溫，有利於台灣出口貿易值成長，加上內需穩定的狀況下，2024年台灣經濟可望谷底回升，但全球貨幣政策將面臨轉折點，全球經濟局勢與貨幣政策走向，將是左右全球景氣的關鍵。

同時，2024進入大選年，葉凌棋指出，總統大選結果與台海情勢未來發展不確定性高，將影響房市表現；此外，俄烏戰爭未歇、以巴衝突仍持續中，加深區域政經局勢的不確定性，全球地緣政治風險難除。

葉凌棋說明，雖然全球通彭逐漸緩和，但國內碳費即將錚錚，恐推升「綠色通膨」，加上攻伊上漲，預期國內通膨難降。因此，葉凌棋認為，經濟情勢、兩岸關係、地緣衝突與通貨膨脹等，將是影響2024年房市的4大變數。

▲永慶房屋集團業務總經理葉凌棋。（圖／記者徐銘穗攝）
▲永慶房屋集團業務總經理葉凌棋。（圖／記者徐銘穗攝）
展望2024房市，葉凌棋分析，全球經濟緩步復甦，升息循環已到末升段，但國內缺工問題仍在，工資上漲加上碳費開徵，將導致營建成本增加，通膨壓力難緩解，房價也難有下修空間，預期2024房市呈「量穩價緩漲」格局，全年交易量估30.4-31.3萬棟之間，較2023年減少0.5至增加2.5%。至於房價部分，葉凌棋預測，價格持續緩漲，但漲幅比2023更為趨緩。

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