2023第4季新竹縣房價暴漲近9成　永慶估：2024全年上看31.3萬棟

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觀察七大都會區預售交易市況，葉凌棋指出，台南、高雄表現最亮眼，交易量與總銷金額均成長超過2成，新竹縣市雖量增幅度小，但總銷金額大增31.8％，顯示新竹縣市預售屋房價上漲明顯，讓總銷金額增幅明顯大於件數的成長幅度。
對於「史上最強打房法」平均地權條例修正上路半年成效，葉凌棋說明，修法定調不溯及既往後，可發現從今年3至6月交易量逐月增加，尤其在上路前的6月爆出大量，逼出一波交易潮，7月後預售屋限制轉售，讓短期投機退出市場，但預售屋具低自備款、屋況新、可客變等優勢，由自用、置產撐盤，平均每月交易量約7400件左右，買氣仍較去年同期成長。
影響2024房市4大變數
葉凌棋表示，目前個經濟預測機構都預估2024全球經濟成長放緩，但隨著全球消費、貿易需求回溫，有利於台灣出口貿易值成長，加上內需穩定的狀況下，2024年台灣經濟可望谷底回升，但全球貨幣政策將面臨轉折點，全球經濟局勢與貨幣政策走向，將是左右全球景氣的關鍵。
同時，2024進入大選年，葉凌棋指出，總統大選結果與台海情勢未來發展不確定性高，將影響房市表現；此外，俄烏戰爭未歇、以巴衝突仍持續中，加深區域政經局勢的不確定性，全球地緣政治風險難除。
葉凌棋說明，雖然全球通彭逐漸緩和，但國內碳費即將錚錚，恐推升「綠色通膨」，加上攻伊上漲，預期國內通膨難降。因此，葉凌棋認為，經濟情勢、兩岸關係、地緣衝突與通貨膨脹等，將是影響2024年房市的4大變數。
展望2024房市，葉凌棋分析，全球經濟緩步復甦，升息循環已到末升段，但國內缺工問題仍在，工資上漲加上碳費開徵，將導致營建成本增加，通膨壓力難緩解，房價也難有下修空間，預期2024房市呈「量穩價緩漲」格局，全年交易量估30.4-31.3萬棟之間，較2023年減少0.5至增加2.5%。至於房價部分，葉凌棋預測，價格持續緩漲，但漲幅比2023更為趨緩。