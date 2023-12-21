鱷魚肉變義法料理！南港老爺新菜結合桂花 台北晶華有「火鴨雞」
竟然有餐飲業者將鱷魚肉放入義法餐廳新菜單中！南港老爺行旅Soft Kitchen主廚黃耀裕以南港區花—桂花為靈感，獨具巧思地演繹義法料理，推出四道全新主菜，其中的「爐烤香料鱷魚肉」最令人感到新鮮，業者強調，鱷魚肉具高蛋白、低脂低膽固醇特性，口味獨特，午間套餐每人780元+10%起。奇特的餐點還有台北晶華的「火鴨雞」，原來是復刻中世紀羅馬帝國時期的食譜，在火雞中包入整隻鴨、而鴨肉中又包著整隻雞、雞肉中還包著調味的豬絞肉餡，因此將它取名為結合火雞、鴨，和雞的「火鴨雞」。
記者葉盛耀/綜合報導
南港老爺行旅Soft Kitchen全新午間套餐以清新桂花香勾勒出食材不同面貌，主廚黃耀裕精心設計出四道限定主餐：主廚推薦「爐烤法式香料羊肩排」，特選澳洲頂級羊肩排用法式手法醃製入味，低溫熟成方式爐烤保留肉質的粉嫩與鮮甜，搭配香氣十足的松露桂花醬炒廣式炒麵，最後淋上酸甜摩洛哥黑醋紅酒醬汁。最特殊的新菜則是「爐烤香料鱷魚肉」，選用高品質鱷魚肉，具高蛋白、低脂低膽固醇特性，兼具水生動物的鮮美與陸生動物的野香，搭配上用魚高湯濃縮後與桂花做成法式桂花白酒醬汁，形成鮮明的對比，值得一試。
台北晶華酒店則是自即日起至12月30日，應景推出一系列感恩節大餐，其中包含全台唯一的「皇家爐烤火鴨雞Turducken」，外皮金黃酥脆、肉汁豐腴飽滿，重達約7公斤的「皇家爐烤火鴨雞Turducken」是一道做工繁複、至今仍是皇家宴席上的節慶佳餚，晶華主廚團隊復刻中世紀羅馬帝國時期的食譜製作，在火雞中包入整隻鴨、而鴨肉中又包著整隻雞、雞肉中還包著調味的豬絞肉餡，因此將它取名為結合火雞、鴨，和雞的「火鴨雞」。
「皇家爐烤火鴨雞Turducken」禮籃每份9,880元，除了火雞、鴨與雞之外，豐富的內容還有特製的蔓越苺醬汁與肉汁，三款配菜為奶油栗子、香料南瓜、鮮綠時蔬藜麥沙拉。