「J女郎」江語晨與周杰倫傳緋聞2年 最後嫁美國機師近況曝光！
女星侯佩岑之前被疑婚變，但近日慶生影片又驚見貌似老公黃伯俊的身影，被說夫妻感情應沒問題。侯佩岑過去曾和亞洲天王周杰倫（Jay）有段情，被封「J女郎」，盤點那些Ｊ女郎感情狀況，前「J女郎」江語晨2007年因為拍攝周杰倫〈最長的電影〉MV，與周杰倫傳了2年多的緋聞，但始終未認愛。最後江語晨2016年嫁給美國機師Josh Anderson育有1女1子，婚後她淡出演藝圈，家庭幸福美滿，偶爾在微博發發生活照，外型依舊亮麗動人。
記者黃盈容/綜合報導
36歲女星江語晨外型亮眼，因2007年演出周杰倫MV《最長的電影》被注意到，也因此和周杰倫傳出緋聞，還在周杰倫自導自演的電影《不能說的秘密》演唱插曲〈晴天娃娃〉，該曲還是周杰倫填詞譜曲。2人當時數次被拍到約會，戀情傳了2年多，始終沒認愛。
當時盛傳2人分手原因是2009年周杰倫前往美國拍攝《青蜂俠》，江語晨也跟去，並在飯店拍了自拍照，且上傳網路，被發現和周杰倫同行友人上傳他飯店房間的照片擺設雷同，被懷疑2人住同飯店、同房間，雖江語晨事後撤掉照片，但仍被猜測是這件事釀分手。
江語晨2015年宣布與美籍機師男友Josh Anderson訂婚消息，不過，之後卻Josh卻出現婚紗照，但新娘並非江語晨。江語晨陷入「小三疑雲」，Josh則發聲明，強調已經在離婚，IG帳號是前妻惡意虛構，他是恢復單身後才遇到江語晨。
江語晨當時轉發Josh聲明，並說「謝謝大家對我的關心，希望每個女生都能找到屬於自己的那份幸福。」2人2016於美國拉斯維加斯結婚，婚後她淡出演藝圈，家庭幸福美滿，偶爾在微博發發生活照，外型依舊亮麗動人，但上回PO文已是2年前用毛孩照祝大家情人節快樂，粉絲相當好奇她最新狀況。
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