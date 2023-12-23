如何買房／囤房稅2.0通過！他斷言未來剩「這3種房」　房價不會跌

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馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，囤房稅應外界提高稅負、房市改革的呼聲三讀通過，房市會有拋售潮、囤房程度會改善、以及房價會跌嗎？從國內外經驗來看，以上3個情況恐怕都不會發生。囤房稅2.0最大的優點是達到「量能課稅」，意即資產愈多的人繳愈多的稅。
囤房稅2.0針對建商成屋最高課徵4.8％稅率，真能刺激建商賤價拋售嗎？何世昌直言：「不會！而且消費者也不會從中得利。」關鍵在於，囤房稅2.0將把全國建商往預售市場推，建商為了迴避成屋被課重稅，可能改推預售屋案、放棄成屋市場；而預售屋價位與風險均較成屋高，對消費者而言更為不利，對建商與消費者而言是雙輸。
何世昌斷言，未來市場上將往以下三種情況發展：
1.超貴的預售屋
2.預售屋工期又長又久
3.又老又貴的中古屋
何世昌說明，絕大多數建商不敢先建後售，因為房子一完工就要被課2％囤房稅，阿呆才去蓋成屋，當然從預售開始慢慢賣、房子慢慢蓋，賣得差不多了再完工就好，契約工期5年起跳應該會變基本值；成屋市場上則大多是屋齡10年以上的中古屋，主因在於建商不推新成屋案，屋齡2年內的新成屋幾乎消失了。
另外，房地合一稅閉鎖期長達5年，而預售屋完工交屋後的房屋持有時間重新起算，屋主普遍延長房屋持有期至6年以上（達到400萬免稅額門檻），而持有滿6年後委售的屋主數量也沒那麼多，等到差不多要賣時屋齡多已屆10年以上，所以屋齡10年以下的二手物件數量極為有限。
永慶房產集團業務總經理葉凌棋也表示，囤房稅2.0主要影響建商握在手上的未售新成屋，「預售屋沒有壓力，蓋好才開始算」，比較可能發生在先建後售的建案，多少對建商形成「賣快一點的壓力」。
至於面積大、總價高，相對持有壓力更大的豪宅建商而言，葉凌棋認為，豪宅型本來就是慢慢賣的產品，賣10年都很正常，而建商早就有心理準備，並將「成本」算在內，花時間找有緣人，且豪宅地段條件都好，也不太會有讓利空間，可能會稍微分配銷售的結售來分散風險。