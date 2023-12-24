崔智友被嫌劣化！宋慧喬《黑暗榮耀》細紋露老態 高EQ回答圈粉
48歲的韓劇女神崔智友，近日被大陸網友瘋傳容貌劣化的照片，震撼許多網友，不過女神也是人，自然有變老的一天，尤其是配合不同角色需求，改變外貌實屬正常，42歲的宋慧喬以Netflix影集《黑暗榮耀》摘下百想藝術大賞視后，她為劇中被霸凌的女主角積極瘦身，顯露眼角細紋及法令紋，被外界感嘆變老了，宋慧喬以高EQ回應，表示角色一生都在受苦，這樣滄桑的外貌更符合真實。
記者江芷稜／綜合報導
宋慧喬過去以《藍色生死戀》、《太陽的後裔》、《浪漫滿屋》等美貌形象，成為最有人氣演員，離婚後廣告代言照樣接不完，今年終於靠《黑暗榮耀》擒獲演技獎項，為了擺脫外界聚焦於容貌的視線，她配合被欺侮的角色設定，快速減重顯得瘦骨嶙峋，未刻意化濃妝，眼周細紋明顯，被網友感嘆女神變老了，與過去有極大差異。
對此，宋慧喬沒有逃避話題，接受訪問時坦然自若地回答，表示在一般觀眾的眼裡，電視劇裡的男女主角外貌都應該很亮眼，「但我飾演的角色一生都在受苦，如果她看起來容貌很美，那才是錯誤的」，也不諱言外貌隨歲月老去，「很多人說我變老了，我當然也有變老」，高EQ回答反而更圈粉。
不過，網友發現宋慧喬只是螢幕上為演戲扮老，打破昔日甜美形象，但私下跟朋友聚會，臉上蘋果肌澎潤有彈性，依舊美得不可方物，保養得相當好，而且人氣不減當年，最近朋友養的小狗走失了，宋慧喬罕見在IG社群上轉發「尋狗啟事」，動用1700萬名粉絲幫忙，結果號召力驚人，7個小時內就成功找回狗狗，她也表達了感謝。
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