52歲李英愛人美心善！沒修圖和剛出道長一樣 曾捐300萬幫台灣人
韓劇天后崔志宇（崔智友）近日被大陸網友質疑急速老化、容顏崩壞，IG照片反而證明48歲的她保養得當，優雅老去，另一位入行32年的南韓元祖女神李英愛，清秀五官、出眾氣質被形容讓人彷彿吸進純淨空氣，受封「氧氣美女」，與大20歲旅美韓僑企業家鄭浩英結縭14年的她，育有一對龍鳳胎，即使已經年過半百，狀態依舊維持得宜，加上長年致力公益，曾捐300萬元救助台灣夫妻，被公認是人美心善代表女星。
記者楊穎軒／綜合報導
李英愛日前結束懸疑新劇《大指揮家：弦上的真相》拍攝工作，片中飾演有神祕過往的天才指揮家「車世音」，她在IG分享片場花絮照，以及記者會現場影片，沒有任何修圖、濾鏡美化下，精緻五官輪廓依舊，皮膚晶瑩剔透、緊緻無暇疵，很難想像已經是52歲，且有兩個小孩的婦女。
除了外貌凍齡，李英愛有顆慈愛又悲天憫人的心，過去為公益付出、捐款行善的事蹟不勝枚舉，如2014年捐出超過300萬元新台幣，幫助一對台灣孟姓夫婦付清待在南韓醫院2個月的高額住院費、醫藥費，李英愛更親自到醫院幫早產的孟太太打氣，此外，她曾拿出16萬元給一名俄羅斯父親，讓他可以送死於梨泰院踩踏慘案的女兒回家，不捨小孩成戰爭犧牲品，李英愛也掏出260萬元慰問烏克蘭難民。
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