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石斑魚恢復輸陸！政府遭批沒作為　漁業署：打進國際高消費市場

▲農業部漁業署今（24）日表示，石斑魚成功打進國際高消費市場，擺脫對中國單一市場的依賴。（圖／記者許若茵攝，2023.02.14）
▲農業部漁業署今（24）日表示，石斑魚成功打進國際高消費市場，擺脫對中國單一市場的依賴。（圖／記者許若茵攝，2023.02.14）

記者李琦瑋／台北報導

中國以檢出孔雀石綠、結晶紫等禁用藥物，去年6月13日起禁止台灣石斑魚輸銷，今年12月22日起恢復我國7家養殖場輸入，有媒體指出「政府沒作為」，還要去跟這些業者暸解能輸入的原因。農業部漁業署今（24）日澄清，在中國大陸片面暫停石斑魚進口後，就積極進行石斑魚養殖產業衛生安全升級措施、佈局全球外銷市場，台灣石斑魚因此打進國際高消費市場，擺脫對單一市場的依賴，藉此確保漁民收益。

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農業部表示，早已積極進行石斑魚養殖產業衛生安全升級措施，包含全面檢驗石斑魚養殖戶生產環境，並進行出貨前的抽樣與留樣，及檢討修正相關法規，確保上市安全並後續可追蹤。並積極採取內銷、外銷及加工等具體措施，多次邀集縣市政府、出口業者及漁民辦理座談會、講習會，以強化漁民養殖能力及動物用藥安全，以符合高端市場採購需求，龍虎斑12月產地池邊價平均233元/公斤，較去年同期上漲6.1%，及較近3年平均上漲5.7%。

農業部說，石斑魚還佈局全球高消費市場，已開拓馬來西亞、美國、新加坡及日本等新興市場，不再依賴單一中國市場。108年至110年臺灣石斑魚輸銷中國出口報關價格約每公斤6至9美元，然而外銷美國約每公斤14至19美元，112年1至11月更增加為每公斤31美元，顯示台灣石斑魚外銷高端市場確保漁民收益前景可期。

農業部表示，透過與外銷業者及海外通路多元行銷合作，台灣石斑魚111年進入日本藏壽司通路、並於美國國慶酒會入菜、與美國米其林星級主廚及餐廳合作推廣台灣石斑魚料理等，已開拓馬來西亞、美國、新加坡、日本及以色列等新興市場，111年台灣石斑魚外銷中國及香港以外市場251公噸較前年同期46公噸成長，且112年1至11月外銷363公噸，亦較去年同期185公噸近翻倍成長，成果亮眼。

對於部分養殖場可以輸中部分，漁業署呼籲中方提出石斑魚輸銷一致性標準，中國大陸未遵循國際慣例以片面擇定7家部分養殖場做法，過程既未與我方磋商且未告知檢疫科學條件，媒體所報導的特殊性，是第一時間回應媒體提問，何以少數養殖場可獲中方登錄，有否其特殊性或條件？漁業署因此才回覆尚待瞭解，並非要查明有何特殊性。

 漁業署表示，在中國大陸片面暫停石斑魚進口後，已7次跟中方聯繫，說明我方已提升石斑魚養殖產業管理，以及透過「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」平台向陸方提供「輸大陸地區石斑魚養殖場合格登錄名單」，並促請啟動雙方交流及合作，但始終沒有獲得的中方回應。

農業部強調，已於112年12月22日透過「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」平台向陸方要求，應秉持一致性規範原則，予以通過我方提供的合格養殖場，並透過「海峽兩岸農産品檢疫檢驗合作協議」平台進行實質討論，並呼籲任何候選人在這個時間都應為農漁民發聲，要求中方要針對我們提出的作為回到檢疫平台溝通，提出一致性標準讓業者有所依循。

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