謝金河參訪義美！和高志明談食安　曝好原料難尋「這品項最難做」

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來到義美的食用油區，高志明也建議謝金河，早上起床可以喝一瓢南瓜子油，更稱義美這兩年推出的食用油深受顧客好評，謝金河也因此好奇地問「苦茶油一瓶小小，售價賣到千元，為什麼那麼貴？」，高志明則回應台灣好的茶籽難找，國外進口品質普遍不佳，而義美的食用油製造非常嚴謹，不會為衝量而大量生產。像最近天氣冷，義美蔴油賣到缺貨，他們仍然很嚴格尋找上游可靠原料。因為好的原料難尋，價格也偏高。
謝金河也問道「義美食品哪一樣最難做」，不料高志明的回答，讓謝金河嚇了一大跳。高志明說，「花生」到處都是，但要尋找合規、乾淨的花生很難，花生大家都怕黃麴毒素，但這個黃麴毒素除了在花生保存過程產生，連土地也會帶有黃麴毒素。義美曾經從越南進口花生，但檢驗都不合格，最後都不能用。
高志明向謝金河表示，食安要追本溯源，單靠檢驗不能解決所有問題。像是鷄蛋，台灣一天要吃掉2200萬顆雞蛋，但完全合規，安全的鷄蛋佔比很低，因為從鷄農養鷄開始，是圈養或放山？品質又不一樣，義美經常要為好蛋傷腦筋；台灣還有土地的問題，像很多高單價水果，前兩年可能沒有問題，後來腺蟲病毒入侵，農民只好灑農藥，土地愈來愈劣化，這些都是農業發展的問題「如果源頭有問題，食安很難落實，也很難讓大家放心！」