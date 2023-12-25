聖誕老公公「21：15經過台灣」！畫面全曝光 航跡追蹤網站洩動向
今（25）日迎來一年一度的聖誕節，而昨日平安夜上，聖誕老人的行蹤再度成為網友們熱門話題。據追蹤全球飛航狀態的Flightradar24資訊顯示，聖誕老公公於24日晚間9時15分左右行經台灣，畫面曝光後隨即引起熱議。
記者賴禹妡／綜合報導
從Flightradar24顯示資料指出，聖誕老公公自北極出發，並於24日平安夜晚間9時15分左右通過台灣上空，之後繼續繞行地球一圈。聖誕老人飛行器為雪橇，航班號碼為SANTA1，航空則是Merry Christmas，代號為HOHOHO。
事實上，平安夜追蹤聖誕老人的活動至今已有68年歷史，據悉這項傳統是源自1955年一起烏龍事件，當時美國媒體《科羅拉多斯普林斯新聞報》邀請小朋友們打電話給聖誕老人，但卻誤將美國及加拿大組織的北美防空司令部（NORAD）的電話號碼給出去，導致司令部接到大量小朋友來電，詢問聖誕老人的蹤跡。
而當時指揮官舒普（Harry Shoup）為了滿足孩子們的期待，下令所有工作人員一一替孩子們解答，NORAD也因此發展出每年聖誕節回報聖誕老人位置的傳統。NORAD甚至成立小組Official NORAD Tracks Santa，特地在平安夜聖誕老人的發送禮物的軌跡，包含即時動向及送出多少禮物等資訊。